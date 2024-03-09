إيلاف من لندن: نفى الوزير الأول الاسكتلندي تضارب المصالح بشأن التبرع لغزة بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني، ودان الاتهامات حول ذلك ووصفها بأنها "تشهير" و"هجمات معادية للإسلام".

وتم إجلاء أقارب حمزة يوسف في اليوم التالي لاجتماعه بمسؤولين من الأونروا، وهو ينفي تجاهل نصيحة المسؤولين بالتخلي عن ما يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني لليونيسف بدلاً من ذلك. وفي ذلك الوقت، واجه أكثر من مليون فلسطيني في غزة النزوح وسط الصراع المتصاعد.

وقال الوزير الأول، يوسف يوم السبت، إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) لم تلعب أي دور في تأمين إطلاق سراح والدي زوجته، إليزابيث وماجد النكلة، اللذين كانا من بين الملايين الذين كانوا تحت الحصار في غزة في ذلك الوقت، لكنه فر من القطاع عبر معبر رفح في اليوم التالي.

دور الخارجية

وقال إن حريتهم تعود إلى "العمل الشاق الذي قام به فريق الأزمات" في وزارة الخارجية البريطانية، و"القول بخلاف ذلك هو كذب وتشويه سمعة".

وقالت صحيفة (تلغراف) اللندنية، يوم السبت، إن الوزير الاسكوتلندي الأول متهم بتجاهل المسؤولين، الذين نصحوه بمنح اليونيسف، وهي وكالة مختلفة تابعة للأمم المتحدة، ما بين 100 ألف إلى 200 ألف جنيه إسترليني، وأخبر المستشارين أنه كان على وشك مقابلة مندوبي الأونروا في إدنبره، وبالتالي، "يجب أن نعلن لهم فقط عن مبلغ إضافي قدره 250 ألف جنيه إسترليني".

ووصف يوسف وهو أيضا زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP) هذه الادعاءات بأنها "شنيعة".

وقد تم الإعلان عن التبرع للأونروا من قبل المسؤولين في الحكومة الاسكوتلندية استجابة لنداء عاجل للحصول على مساعدات طارئة أثناء لقائه بمسؤولين من المنظمة في 2 نوفمبر.

وفي ذلك الوقت، واجه أكثر من مليون فلسطيني في غزة النزوح وسط الصراع مع إسرائيل.

وفي منصة X، قال الوزير الأول إنه لا يرد عادة على "التشهير" لكنه شعر أنه يتعين عليه التصدي لها، فكتب: "في معظم حياتي السياسية، واجهت تلميحات من قطاعات من وسائل الإعلام اليائسة لربطي بالإرهاب على الرغم من حملة طوال حياتي ضدها.

اسلاموفوبيا

وقال يوسف: "إن التشهير الأخير الذي نشرته صحيفة التلغراف هو مجرد استمرار لهذه الهجمات المعادية للإسلام."

وقال في منشور آخر: "إن الترويج لمؤامرات يمينية متطرفة في إحدى الصحف أمر شائن ولن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الإساءات الدنيئة التي عانيت منها أنا وعائلتي".

وتابع الوزير الأول: "بسبب ديني وعرقي، سيكون هناك دائمًا أولئك، وخاصة في أقصى اليمين، الذين سيحاولون يائسين "إثبات" أن ولائي يكمن في مكان آخر. أنني كاتب طابور خامس في البلد الوحيد الذي أسميه موطني، البلد الذي أعيش فيه". الحب والبلد الذي أحظى بشرف قيادته".

وقال إن الحكومة الاسكتلندية تبرعت لإغاثة غزة "مثل كل حكومة في الغرب تقريبا".

وكان لدى الوزير الأول "بعض الشرح الجاد الذي يجب عليه القيام به" و"ربما يكون قد انتهك القانون (الوزاري الاسكتلندي)"، وفقًا لما ذكره عضو حزب المحافظين ستيفن كير، الذي هو عضو في لجنة المعايير في البرلمان الاسكوتلندي.

لكن متحدثًا باسم يوسف نفى ذلك باعتباره تكرارًا لـ "نظريات المؤامرة اليمينية المتطرفة التي يمكن العثور عليها عبر الإنترنت". وقالوا إن جميع مخصصات صندوق التنمية الدولي تخضع لعملية صارمة.

موقف أونروا

وقال المتحدث باسم الأونروا: "لم يكن للأونروا أي دور في الوضع فيما يتعلق بأسرة الوزير الأول الممتدة وأي اقتراح بوجود تضارب في المصالح في هذه المسألة سيكون غير صحيح على الإطلاق، وهو مجرد اجترار لنظريات مؤامرة يمينية متطرفة سخيفة يمكن العثور عليها عبر الإنترنت".

وأضاف المتحدث أن القرار اتخذ بعد مناقشات مع الأونروا واليونيسيف والصليب الأحمر البريطاني.

وفي يناير/كانون الثاني، اتهم تقرير استخباراتي إسرائيلي موظفي الأونروا بالتورط في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي شنتها حماس.

وأعلن عدد من الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، عن وقف دعم وكالة الإغاثة أثناء إجراء التحقيق. وقد أجرى العديد من موظفيها مراجعة لكنهم حثوا الجهات المانحة على إعادة النظر في تعليق التمويل بينما تسعى لتقديم المساعدة الإنسانية في غزة.

وقتل نحو 1200 شخص وتم اختطاف أكثر من 250 آخرين في هجوم حماس الذي أدى إلى اندلاع القتال. وتقول السلطات الصحية التي تديرها حماس في غزة إن أكثر من 30800 فلسطيني قتلوا منذ بدء الرد العسكري الإسرائيلي.

