باريس: سد طلاب مؤيدون للفلسطينيين مجددا صباح الثلاثاء مدخل المقر الرئيسي لمعهد ساينس بو العريق للعلوم السياسية في باريس لفترة وجيزة على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

واستخدم الطلاب حاويات القمامة وقطع أثاث ودراجات هوائية لسد مدخل المقر الواقع في حي راق في العاصمة الفرنسية.

وتجمع نحو عشرين طالبا في الشارع وقد وضع بعضهم كمامات أو كوفيات تغطي جزءا من وجوههم. وانتشر عناصر من الشرطة على مسافة قريبة.

وقالت طالبة في السنة الأولى رفضت الكشف عن اسمها "نتحرك مستخدمين هذه الوسائل غير التقليدية لأننا نرى أن لا خيار آخر لنا. حاولنا عبر الرسائل الالكترونية والمباحثات. نحن في فترة امتحانات ومرهقون".

وأكدت أن سد المداخل يأتي للتشديد على المطالب التي ترفع في معاهد ساينس بو في باريس منذ أسابيع عدة ولا سيما إجراء تحقيق حول الشراكات مع الجامعات الإسرائيلية و"وقف قمع الطلاب الذين يتحركون ووقف العقوبات".

وأكدت أن 10 طلاب يواصلون إضرابا عن الطعام باشروه الجمعة بعدما اخلت القوى الأمنية مقر الجامعة.

وقالت مديرية الشرطة إن "مداخل المبنى سدت قرابة الساعة 07,45 وأمر مدير الشرطة بتدخل القوى الأمنية فورا لفتح المدخلين الرئيسيين للسماح بدخول الطلاب" مشيرة إلى توقيف شخصين.

وأوضحت إدارة ساينس بو من جهتها "حاول بعض الطلاب سد المدخل لكن القوى الأمنية تدخلت في الشارع كما حصل في الأمس (الاثنين). وبدأت الامتحانات المقررة في موعدها".

انتهت الدروس في الجامعة الجمعة الماضي مع استمرار الامتحانات خلال الأسبوع الحالي. وسبق للشرطة أن تدخلت الاثنين لاخراج ناشطين مؤيدين لغزة نصبوا خيما في الجامعة.