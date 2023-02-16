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لطالما كانت ال"جمبسوتس" أو الـ "كاتسوتس" من أشهر صيحات الموضة لدى النساء لعدة سنوات، ولا يظهر هذا الاتجاه أي علامات على التباطؤ في عام 2023.

أحد أفضل مصممي الأزياء الذين اعتنقوا هذا الاتجاه هو رالف لورين. تشتهر "جمبسوت" Ralph Lauren بتصميماتها الكلاسيكية والخالدة ، وهي تجمع بين الرقي والراحة ، مما يجعلها خيارًا شائعًا للنساء من جميع الأعمار.

تضم مجموعة رالف لورين 2023 مجموعة من الـ "جمبسوتس" بأشكال وألوان وأقمشة مختلفة ، بما في ذلك الحرير والقطن والدنيم. وهي متعددة الاستخدامات بما يكفي للتأنق أو للبساطة، ويمكن ارتداؤها في مجموعة متنوعة من المناسبات ، من النزهات غير الرسمية إلى المناسبات الرسمية.

أحد أسباب شعبية الجمبسوتس هو سهولة ارتدائها. إنها توفر زيًا كاملاً في قطعة واحدة ، وتتطلب أقل جهد ممكن للأناقة. كما أنها خيار متعدد الاستخدامات مما يجعلها إضافة رائعة لأي خزانة ملابس.

سبب آخر لشعبيتها هو راحتها. على عكس الفساتين أو التنانير ، توفر البذلات حرية الحركة ويمكن ارتداؤها دون القلق بشأن الكشف عن الكثير من الجسم. كما أنها توفر لمسة عصرية وحادة على بدلة البنطلون الكلاسيكية.