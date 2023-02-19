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إيلاف: عندما نجهد أنفسنا كثيراً في العمل وضغوطات الحياة، ينعكس ذلك على صحة البشرة فيظهر على شكل التهابات وحبّ شباب، حيث يفرط الجسم في إنتاج هرمون يسمى الكورتيكوتروبين عند الشعور بالقلق، فتزيد الغدة الدهنية من إفراز الزيوت التي تسد المسام وتسبب ظهور حبّ الشباب.

وعندما نتعلم كيفية التحكم في الإجهاد فإننا نتجنب تأثيراته السلبية على البشرة. لذلك كل ما علينا فعله هو تخصيص بعض الوقت للعناية جيداً بأنفسنا واستخدام المستحضرات المناسبة للعناية بالبشرة. ويكمن سر البشرة الصحية في استخدام كميات قليلة من المنتجات لكن بجودة عالية وبمكونات ملائمة لتجنب تهيّج البشرة واحمرارها.

وتقدم علامة Peacefull، تحت إشراف سلامه محمد، مجموعة Hya, Centella! المستوحاة من أحجار اليشم والغنية بالمكونات اللطيفة والمهدئة للبشرة.

وتتألف المجموعة من العديد من المكونات المغذية، مثل لبّ الشوفان الذي يشكل غذاءً مثالياً للبشرة الجافة والمتشققة والحساسة، بخصائصه الطبيعية المليئة بفيتامينات A وB2 وB3 وB5 وB6 وE. ويشكل نبات الموغورت مكوناً أساسياً في المجموعة ومصدراً طبيعياً لفيتامين E ومضادات الأكسدة، والتي تساهم في الحد من ظهور حبّ الشباب بفضل خصائصها المرطبة والشافية. ويشتهر نبات السيكا بلقب النبات الشافي للجروح لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية، التي تملك تأثيراتٍ ملطفة ومرطبة للطبقة العليا من الجلد. بينما ترطب هيالورونات الصوديوم البشرة المعرضة لحبّ الشباب بطريقة لطيفة، لغناها بالألياف المرنة مثل الكولاجين والإيلاستين والتي تحارب التجاعيد وعلامات التقدم في السن. وتعزز المجموعة إنتاج البيبتيدات المتعددة بشكل طبيعي في البشرة. والبيبتيدات هي أحماض أمينية تشكل بروتينات خاصة وضرورية لتجديد الطبقة العليا من البشرة والمحافظة عليها، حيث تتغلغل إلى الأعماق وتعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين. وبذلك تضمن المجموعة الراحة والاسترخاء للذهن والجسد للحصول على بشرة مشرقة وصحية.