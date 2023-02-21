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إيلاف: اليابان مكان يروق للجميع بمن فيهم محبي التسوق ممن يحرصون على ترك مساحات إضافية في حقائبهم لرحلة العودة من اليابان. أنتم كذلك ستحتاجون حقائب ومساحات إضافية إن كنتم من عشاق اليابان وتراثها ومقتنياتها العالية الجودة والمميزة. ينتشر الحرفيين اليابانيين في جميع أرجاء البلاد ودائماً ما يحرص المسافرون على زيارة ورش الصناع والحرفيين أو المشاركة في أنشطة السياحة التي تتضمن دروس حرفية تجمع المتعة بالمعرفة. وسواء كنتم في السوق بقصد شراء قطعة جديدة من الجينز الياباني الفاخر، أو كنتم تفضلون هدية تذكارية تقليدية، تابعوا قراءة هذه النشرة للتعرف على خيارات التسوق المتعددة في اليابان والتي تناسب جميع الأعمار والأذواق.

جينز جيني، وقماش الدنيم الياباني الشهير

لطالما ادعى خبراء الموضة والأزياء بأن الدنيم الياباني هو الأفضل في العالم. إن أردتم أن تتحققوا من ذلك بأنفسكم زورا شارع الجينز كوجيما في مقاطعة أوكاياما، الذي يعتبر المكان الأمثل لعشاق الدنيم.

هذا الشارع الشهير بواجهات محلاته الكلاسيكية يضم المتاجر الرئيسية ونخبة من أبرز الحرفيين وصناع الأقمشة إلى جانب العديد من المقاهي والمطاعم التي تساعد الزوار على أخذ قسط من الراحة أثناء التسوق.

وعلى الرغم من أن الناس في كوجيما قد لا يرون مدينتهم كمركز للأزياء، فإن صناعة الدنيم في اليابان قد نشأت هنا بالفعل.

في متحف ومتجر بتي سميث جينز سيكون بمقدوركم التعرف على هذا التاريخ المثير لصناعة الدنيم وتفصيل الجينز الخاص بكم مع مجموعة مختارة من الأزرار ومسامير الجينز التقليدية.



يوجد في كوجيما 30 متجرًا متخصصًا في الدنيم الفاخر، والجينز النيلي المميز الموجود في كل مكان في هذا الشارع والذي تم صبغ جدرانه باللون النيلي تكريماً لجينز الدنيم الشهير في اليابان.

حتى المقاهي هنا تقدم الطعام والشراب بلون نيلي أيضاً لتكتمل بذلك رحلة التسوق بلا انقطاع والتي يبدو بأنه ليس من السهل تجنبها في اليابان.

ليس الجينز فقط، يمكنكم هنا أيضاً العثور على السترات والقبعات والقمصان والحقائب وغيرها من الملابس، يا للعجب؛ جميعها أيضاً مصبوغ بظلال اللون النيلي، والتي تعتبر مثالية ومكملة لطلتكم المميزة بالدنيم الياباني الفاخر.

الحرف اليدوية في مقاطعة توياما

تشتهر مقاطعة توياما بتقاليدها الحرفية، وينبغي أن تحتل مكانة عالية في جدول أعمال المسافرين المهتمين بمعرفة المزيد عن الحرفيين اليابانيين وصنعتهم الراسخة. وعلى الرغم من وجود الكثير لتشتروه في هذا المكان، فهنالك أيضاً الكثير لتختبروه وتتعلموه. في توياما، يمكن للزوار الذهاب مباشرة إلى مصدر الصناعة، وزيارة ورش العمل والمصانع ليعاينوا بأنفسهم تصنيع هذه المنتجات منذ البداية وحتى مرحلة العرض. لايزال الكثير من الحرفيين يستخدمون لليوم في صناعة هذه القطع الفنية تقنيات استخدمها اليابانيون منذ قرون وهو جزء من جهود القائمين على المقاطعة لتطوير فرص السياحة المعتمدة على الحرف اليدوية. في مدينة تاكاوكا، يمارس الحرفيون صب النحاس والقصدير في القوالب منذ مئات السنين.

إن رغبتم بإلقاء نظرة عن قرب على أعمال الزخرفة المعدنية وزيارة أحد أكثر المباني أناقة في المنطقة، توجهوا إلى مسبك نوساكو الذي تأسس في العام 1916 كمكان لإنتاج أدوات الطقوس البوذية، وأطقم الشاي اليابانية والمزهريات المصنوعة من النحاس والبرونز.

وحتى يومنا هذا، يواصل مسبك نوكاسو إنتاج سلع معدنية يدوية الصنع غاية في الروعة، كما تقدم جولات مجانية لزيارة المصنع (والتي يجب حجزها قبل سبعة أيام) لكن هذه ليست مجرد جولة حيث يشاهد الزوار عمليات الصياغة والسبك بل هنالك أيضًا فرصة أمام الزائر للقيام بتجربة صنع أكواب وصواني وأغراض أخرى من القصدير بيديه في مختبر نوساكو.

يعد هذا المتجر والمصنع المكان المثالي لشراء الهدايا التذكارية بما في ذلك البضائع ذات الإصدار المحدود بالإضافة إلى مطعم إيمونو الموجود في الموقع حيث بإمكانكم تناول المأكولات اللذيذة المصنوعة من المكونات المحلية. نصيحة مجرب: خططوا لزيارتكم في الخريف -من سبتمبر إلى نوفمبر- عندما تستضيف مدينة تاكاوكا مجموعة من الفعاليات والأحداث التي تربط بين الحرف اليدوية والسياحية، بما في ذلك تاكاوكا إيشيباماشي للحرف اليدوية، والذي يتيح للزوار فرصة اكتشاف وشراء المصنوعات والقطع اليدوية مباشرةً من الحرفيين والمنتجين المحليين.

الدمى اليابانية المدهشة

تحظى الدمى بأهمية في الثقافة اليابانية، من هينا نينغيو المزخرفة بشكل جميل التي يتم الاحتفال بها خلال مهرجان هينا ما تسوري للدمى في 3 مارس، إلى كوكيشي ذات الشكل الأسطواني الخشبي المصنوع تقليديًا في شمال اليابان.

تتمتع مقاطعة سايتاما بتقاليدها الخاصة في صناعة الدمى، ويعتبر متحف إيواتسوكي نيغوي الذي افتتح في عام 2020 مكاناً رائعاً للتعرف على هذه الحرفة التقليدية.



يضم المتحف مجموعات من دمى غوشو نينغوي الأنيقة التي تعود إلى القرن الثامن عشر ونينغوي المحارب، ويمكنكم التعرف على المهارات التي تم تناقلها عبر أجيال من العائلات اليابانية. أما في المجمع المجاور نيجيواي كوروكان إيواتسوكي فيمكنكم صناعة دميتكم الخاصة بأيديكم.

إذا كنتم حريصون على اصطحاب دمية يابانية معكم إلى المنزل، فتوجهوا إلى متجر توغوكو حيث كانت عائلة توتسوكا تصنع الدمى منذ منتصف القرن التاسع عشر. دمىً مصغرة، دمىً ورقية، ودمىً خشبية، ودمىً ترتدي كيمونو تقليدي، ودمىً تمثل عروض كابوكي وعروض النوه والكيوجين المسرحية كلها أيضاً متاحة في هذا المكان. لا تنسوا زيارة استوديو الدمية أيضًا لرؤية الحرفيين في العمل وهم يصنعون هذه الدمى التي تركز في أدق التفاصيل بشكل مدهش.