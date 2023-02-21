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إيلاف: تعرض دار بوغوصيان أحدث إبداعاتها الفريدة من نوعها من المجوهرات الراقية في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في قطر من 20 إلى 25 فبراير.



ويزخر تاريخ الدار ببعض من أندر الأحجار الكريمة التي تم إنتاجها على الإطلاق، والتي قدّمتها بشكل تصاميم جريئة ومبتكرة بنت شهرة بوغوصيان ليس فقط كمورّد لأجود الأحجار الكريمة، ولكن كمبتكر لأعمال فنية فريدة تم تحقيقها بحرفية سويسرية لا تُضاهى.



وتشمل قطع المجوهرات التي ستُعرَض لأوّل مرّة في قطر العقد المرصّع بالأحجار الكريمة ذات الألوان المتعدّدة وألماس، وخاتم وسوار الجاد الفسيفسائي المرصّع بحجارة الماس من قطع الباغيت، وأربعة تصاميم جديدة من مجموعة Kissing المميزة: خاتم الأرض، والأقراط المائية، والخاتم الهوائي، والأقراط النارية، بالإضافة إلى العديد من الإبداعات الرائعة الأخرى الفريدة من نوعها.

