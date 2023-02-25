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إيلاف: تدمج مجموعة "Donna" من "Moschino" لخريف وشتاء 2023، بين سريالية سلفادور دالي وذوق الأرستو بانك، لإضفاء لمسة جديدة على جمالية أزياء الدار الأيقونية.

من المسامير ذات الحجم الكبير إلى الترصيع بالأحجار، هذا الموسم هو كل شيء عن الدراما مع التشويه.

توقيعات موسكينو - بما في ذلك سترات راكبي الدراجات النارية، وأزرار ذهبية ولؤلؤية مذهلة - يتم صهرها وتعديلها، إلى حد كبير بالطريقة التي تخيلها دالي للساعات والأجسام المتدلية.

على سبيل المثال: الحلي علامة السلام غير واضحة. أغطية الجيب على سترات الدراجات النارية تضيف تنقيطًا بصريًا.

يتم تسييل "Houndstooth" . حتى الأبازيم - ذهبية ولامعة - مشوهة بشكل خيالي.

هذه الرموز الملتوية هي طريقة المخرج الإبداعي جيريمي سكوت في اللعب بالتقاليد. إنه تمرد مشوب بالسريالية.

