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إيلاف: طرحت دار المصمم اللبناني العالمي "Zuhair Murad" مجموعتها من الملابس الجاهزة لخريف وشتاء 2023 عبر موقعها الإلكتروني بالتزامن مع أسبوع باريس للموضة.

وحملت هذه المجموعة عنوان "العرض السعيد - The Blissfull Show" - وبحسب التعليق على الفيديو - هي مُستوحاة من أجواء سيرك يُخبر قصة امرأة مُغامرة وجريئة، وتضمّنت أكثر من 80 إطلالة غنيّة بالخطوط المُتباينة ومُفعمة بالحيوية، وقد تمّ افتتاحها بإطلالات تلوّنت بالأسود لتظهر بعدها تصاميم بألوان البنفسجي، والأحمر، الأصفر، والأخضر الياقوتي، والأزرق الملكي، ثم الفضي والذهبي، وهي جميعها ألوان مستوحاة من ألق المجوهرات والأحجار الكريمة.



كما تنوّعت الخامات المُستعملة بين الكريب جورجيت، والتول، والجوخ، واللامي، والدانتيل، والتويد، والمخمل. وقد ترافق الترتر بأحجامه وأشكاله المتنوعة مع أحجار الكريستالوالكرات الذهبيّة ليُضيف لمسات من الإشراق على الإطلالات.



وقد أتت تصاميمها كأنها منحوتة ومُزخرفة على أجسام العارضات، كما أنها تنوّعت بين الأثواب القصيرة، والجامبسوت، والسترات الرسميّة التي ترافقت مع تنانير أو سراويل، معاطف من الفرو، وفساتين سهرة من المنتظر أن نرى العديد منها على البساط الأحمر لأشهر المهرجانات الفنيّة، خاصةً أن تصاميم زهير مراد تبقى المُفضّلة بالنسبة للعديد من النجمات العربيات والعالميّات.



أما بالنسبة للإطلالات فتزيّنت بنقشات وتطريزات تستحضر الطبعات البريّة، فيما ظهرت العقد، والحلقات، والمسامير كعنصر أساسي مرافق للأزياء.



وقد أتت القبعات السوداء لتُضيف سحراً درامياً على التصاميم، وقد ترافقت الأزياء مع صنادل ذات كعوب عريضة تزيّن بعضها بالأحجار أما الحقائب فحافظت على أحجام صغيرة وطابع مُبتكر يناسب السهرات الفاخرة.

