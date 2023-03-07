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إيلاف: الربيع هو موعد التجدّد والبدايات الجديدة، وهو أفضل وقت لعشّاق العطور لتحديث مجموعتهم العطرية، والترحيب بأيام النغمات العطرية الأخف والنضارة المنعشة.

ومع قدوم الربيع، أضافت دار العطور الفرنسية الراقية هنري جاك حديثاً العديد من الروائح الجديدة إلى مجموعة لي بروم "Les Brumes" الشهيرة، وهي: أمبروز Ambrose، ودوريلان Dorilene، وفير غالان Vert Galant، وكلّها تجسّد بشكل مثالي التحوّل في الموسم، فيضفي كلّ منها لمسة من الصفاء بينما يوقظ الحواس.



