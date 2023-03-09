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إيلاف: قامت بيلي إيليش، المغنية الحائزة على جائزة غرامي والبالغة من العمر 21 عامًا، بإطلاق عطرها الأول، إيليش.

بالنسبة لإيليش الإنسانة، كانت الرائحة شغفًا طوال حياتها، وكانت تجمع العطور منذ أن كانت طفلة. ويمثل إطلاق العطر الخاص بها علامة فارقة جديدة في حياتها المهنية كفنانة، حيث توسع رؤيتها الإبداعية إلى عالم جديد.

كمغنية، تشتهر بيلي إيليش بأسلوبها الفريد ونهجها الجريء في الموسيقى. مع إطلاق عطر Eilish ، فإنها تجلب نفس الطاقة الإبداعية لعالم العطور.



الحملة من أجل العطر جريئة مثل الفنانة نفسها، مع سلسلة من الصور المذهلة التي تجسد جوهر العطر. من اللقطات المزاجية والجوية إلى الصور المرحة وغريبة الأطوار ، تلتقط الحملة بشكل مثالي تنوع وتعقيد إيليش التي تقول: "أردت للعطر أن يشعرك وكأنه عناق دافئ. مثل ما تحس به عندما تشعر بدمك يندفع في عروقك. إنها رائحة كنت أطاردها لسنوات وسنوات وسنوات. إنها رائحتي المفضلة في العالم ".

هذا الاتجاه للفنانين المتفرعين إلى مناطق أخرى ليس جديدًا ، حيث أطلق العديد من الموسيقيين والمشاهير خطوط العطور الخاصة بهم على مر السنين. بالنسبة إلى بيلي إيليش ، يعد إطلاق عطر إيليش امتدادًا طبيعيًا لتعبيرها الفني وطريقة لمعجبيها لتجربة أسلوبها الفريد بطريقة جديدة.