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إيلاف: تحتفل علامة ®Levi’s بشهر رمضان من خلال التركيز على أهمية التجمعات المميزة واحترام العادات والتقاليد ومشاركة أروع اللحظات مع الأصدقاء وأفراد العائلة.

وفي هذا الإطار، تستعرض ®Levi’s قطعاً من مجموعتها محدودة الإصدار لرمضان في حملتها التي تشارك فيها شخصيات معروفة من المنطقة، وتقدّم مجموعةً من الإطلالات الرئيسية تجمع ما بين الألوان الحيوية والتصاميم الكلاسيكية، مع بلوزات نسائية بأكمام طويلة وقمصان رجالية بأزرار.

تتسم هذه المجموعة الرمضانية بتصاميم محتشمة لا تبطل موضتها بحيث يمكن ارتداؤها خلال الشهر الفضيل وفي أي وقت من السنة.

ويبقى جينز ®501 الشهير الخيار المثالي لتنسيقه مع قطع هذه التشكيلة، سيما وأنّه يحتفل بعيده الـ150 في العام 2023. ليس من المستغرب أن يحتفل بنطال الدنيم الكلاسيكي بهذا الإنجاز المبهر، خصوصاً وأنّ أجيالاً تألّقت به جيلاً تلو الآخر، وسُرِدَت حوله ألف قصة وقصة، بحيث أجرى البعض عليه تعديلات تنمّ عن حسّ إبداعي فذّ، فيما اعتبره البعض الآخر بمثابة تحفة قديمة تحمل قيمةً عاليةً أو حتى كنز متوارث في العائلة.