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إيلاف: يلفت لمعان القطع النقدية المعدنية الأنظار منذ اللحظة الأولى عند دخول أي مكان، وتتيح التصاميم الأنيقة والأسطح اللامعة لقطع المفروشات الجذابة والمزينة بالقطع النقدية والمصممة على الطراز العربي خياراتٍ مثالية تلائم مختلف الأذواق والتفضيلات.

ويكمن جمال المفروشات المزينة بالعملات المعدنية في قدرتها الفريدة على تجسيد عالمٍ خاصٍ من الألق بإلهامٍ من الثقافة العربية، حيث تظهر هذه القطع وكأنها صندوق كنز دفين تثريه تفاصيل القطع النقدية المميزة والمنسقة بشكلٍ فنيٍ. وبذلك، تمنح التصاميم الدقيقة والأسطح اللامعة لمسةً فريدةً وفاتنة.

وتوفر اورا تشكيلة Jeniah، حيث تتميز بتصاميمها المزينة بقطع معدنية و بنقوش مستوحاة من عملة مميزة من حقبة حكم الملك عبد العزيز آل سعود، لإضفاء لمسةٍ عربيةٍ مبهرةٍ وحيوية لأي مساحةٍ في المنزل.

