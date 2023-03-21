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إيلاف: كشفت علامة جيني أن عارضة الأزياء الشهيرة، سارة سامبايو، ستكون وجه حملتها الجديدة لمجموعتها لربيع وصيف 2023، وهي تكريم لقوة الطاقة الإيجابية ، المستوحاة من حركة الفن في لوس أنجلوس، وتخلق جمالية مفعمة بالحيوية والأمل.

تجسد سارة الروح المرحة والجرأة والديناميكية لمجموعة SS23 ، مما يجعلها مناسبة تمامًا لتمثيل هوية الدار وجذب جمهورها.

تتمحور مجموعة Genny's لربيع وصيف 2023 حول مفهوم "الطاقة الجيدة"، حيث تنقل رسائل إيجابية أساسية تتأثر بالحركة الفنية في السبعينيات بلوس أنجلوس، والتي كان لها تأثير كبير على عصر الثقافة الشعبية. يتميز المحيط الفني الذي حددته المديرة الإبداعية لشركة Genny ، سارة كافازا فاكيني، للمرأة الأنثوية للعلامة التجارية بالمناظر الطبيعية الشمسية والتطور والموجة الدولية الدافئة في لوس أنجلوس.

وعن إختيار سارة سامبايو تقول المديرة الإبداعية في Genny:"اخترتها لأنني رأيت بصمة أنوثتها التي تتوافق مع إلهام هذه المجموعة وقدرتها التعبيرية. إنها امرأة شابة قادرة على الانفعالات العاطفية القوية والاستعداد الطبيعي للتعاطف. تعكس صورتها الأنيقة والمشرقة الروح القوية والحيوية لهوية أزياء جيني ".