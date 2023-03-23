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إيلاف: أطلق جورجيو أرماني مجموعة كبسولات رمضان مجسدة روحية الدار بطريقة تتناسب وهذه المناسبة، مع التركيز على القطع المريحة والأنيقة التي تنسجم بالكامل مع القيم التقليدية.

تجسد هذه المجموعة الجديدة بشكل مثالي الرقي والأناقة المثلى، مطبوعة بالنموذجية الجمالية لأسلوب أرماني Armani. في لوحة من ألوان الباستيل الناعمة، الوردي، البرتقالي، الأخضر، الرملي والبنفسجي، وتتضمن أيضاً الإكسسوارات المصممة بطبعات الأزهار والمطرزات، أو بالأنماط هندسية، مما يضيف عنصرًا زخرفيًا لطيفًا.

القفطان المطبوع مصنوع من الحرير والقطن الانسيابي الناعم. يمكن مطابقة قميص من الحرير المطرز بأكمام طويلة مع بنطلون حريري هادل طويل؛ الفساتين الطويلة مستوحاة من العباية التقليدية وقد تم جمعها بأناقة فضفاضة عند الخصر، تتميز بأكمام طويلة أو أكمام واسعة تغطي الذراع وتأتي إما من الكتان العادي أو المزخرف أو الكتان الحريري لإحساس منعش من نضارة جفاف مريح؛ عباءة حريرية كبيرة تلامس الأرض من الخلف، تُثبِّتها حافة مخططة عند الرقبة، تشكِّل طبقة أنيقة فوق الفساتين.

تم تخيل وإدراج الأوشحة الكبيرة العادية أو المطبوعة في تكمِلة للملابس، تتميز بشعار الدار المميز مطرز في الزاوية السفلية اليمنى. الصنادل المسطحة والصنادل بكعب عريض كلها مزينة بشعار Giorgio Armani باللون الذهبي وجلد إكزوتيك غريب؛ وحقيبة صغيرة من الجلد نفسه مزينة بشعار Giorgio Armani باللون الذهبي وسلسلة ذهبية وسحاب.

مجموعة جورجيو أرماني Giorgio Armani الخاصة بشهر رمضان متوفرة لدى متاجره في الكويت والإمارات العربية المتحدة.

