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إيلاف: لطالما كانت العباية والقفطان والجلابية المتلألئة بكريستال سواروفسكي هي السمة المميزة لأزياء رضوان.

إذ تبدو كل قطعة صالحة لكل زمان ولكنها عصرية عملية، مريحة، وسهلة الارتداء.

أضافت رضوان للأزياء في شهر رمضان بريقًا خفيًا لأنها تتعاون حصريًا مع سواروفسكي لابتكار فن يمكن ارتداؤه مع ومضات من التألق ، مثل الياقات المطرزة يدويًا التي تتميز بأعمال الخيوط الذهبية والفضية الممزوجة بالكريستال المبهر.