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إيلاف: كشفت علامة "Al Fardan Jewellery Abu Dhabi" عن إضافة قطعٍ من المجوهرات المزينة بعرق اللؤلؤ إلى تشكيلة "Al Noor" المصغّرة ومحدودة الإصدار. وتضم التشكيلة زوجاً من الأقراط المزينة بشراريب وعقداً مميزاً بتصميم هندسي مزين بمجموعة من اللؤلؤ الطبيعي الفريد الذي تشتهر به تصاميم العلامة.

كما تتميز تشكيلة Al Noor بالزخارف الإسلامية والتفاصيل الخاصة بتراث السيدة الإماراتية المعاصرة، وتتميز كل قطعة في التشكيلة بارتباطها بالإرث العربي العريق وتاريخ ثقافة الشرق الأوسط والمناظر الطبيعية، حيث تقدم قطعاً مصممة بعناية باستخدام زخارف غنية ومبتكرة يحلو ارتداؤها في جميع المناسبات.