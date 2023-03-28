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إيلاف: أعلنت علامة ماركس وسبنسر للبيع بالتجزئة التي تديرها مجموعة الفطيم، عن إطلاق أشهر تشكيلاتها للعناية بالبشرة لأول مرة في المنطقة.

وتحمل مستحضرات العلامة المميزة للعناية بالبشرة توقيع خبرائها في لندن، حيث تم تصميمها لتوفير حلول عملية وسهلة لمجموعة واسعة من مشاكل البشرة. وتأتي هذه الخطوة بهدف توفير تجربة تسوق شاملة في المنطقة مع مجموعة من أشهر مستحضرات ماركس وسبنسر.

تشكيلة أبوثيكاري ريفايف للعناية بالبشرة

تقدم العلامة مستحضرات ريفايف من أبوثيكاري، وهي تشكيلة شاملة مصممة لعلاج البشرة وتجديد الطاقة البدنية والذهنية وتعزيز مستويات الرفاهية والصحة العامة، حيث تتضمن التشكيلة 8 منتجات مثبتة فعاليتها علمياً كروتين شامل وفعّال للعناية بمختلف أنواع البشرة.

ويتضمن كل منتج مجموعة من المشتقات النباتية الفعالة والزيوت المغذية وحمض الهيالورونيك لتجديد البشرة وإضفاء إطلالة صحية ومشرقة عليها. وتأتي التشكيلة مع مزيج من الزيوت الأساسية ذات الروائح العطرة، بما في ذلك الكينا والخزامى وعشب الليمون وخشب الصندل، مما يجعلها خياراً مثالياً لطقوس الاسترخاء والعناية بالبشرة.

فورمولا

تعتبر تشكيلة فورمولا من منتجات البشرة الأكثر مبيعاً في المملكة المتحدة، وتتوفر حالياً في منطقة الشرق الأوسط. وتم تصميم التشكيلة باستخدام تقنيات مبتكرة لتجديد البشرة ومعالجة مشاكلها حسب الحالة، حيث تتضمن تركيبات فعّالة وعلاجات مكثفة مع السيرومات والكريمات والأقنعة لبشرة ناعمة وممتلئة.

تتضمن تشكيلة فورمولا ثلاث فئات من المستحضرات: تشكل مستحضرات بريفنت آند برايتن خياراً مثالياً للأشخاص الراغبين بدخول عالم العناية البشرة، وتعالج مستحضرات ريستور آند نوريش علامات التقدم بالسن وتمنح إطلالة نضرة ومتجددة، بينما تم تصميم تشكيلة سليب آند ريبلنيش لتقديم العناية الليلية بالبشرة. تتضمن كل من هذه التشكيلات مجموعة من المستحضرات المثالية لتصميم روتين مخصص للعناية بالبشرة،

بيور

تعتبر بيور التشكيلة النباتية الشاملة من ماركس وسبنسر مع مجموعة من المنتجات النباتية الخالية من البارابين والألوان والعطور الاصطناعية والسيليكون والزيوت المعدنية. تتضمن التشكيلة ثلاث فئات من المستحضرات المصممة لاحتياجات البشرة المتنوعة، حيث تم تصميم تشكيلة بيور آلتيمت كلينز لتنظيف وترطيب البشرة ومنحها إطلالة نضرة ومشرقة، بينما تعتمد مستخضرات بيور ناتشورال رادينس على المكونات الطبيعية المثبتة فعاليتها في تعزيز مرونة البشرة ومنحها إطلالة مشدودة ومشرقة. وتتضمن تشكيلة سوبر هايدريت تركيبات فعالة تناسب كافة أنواع البشرة، حيث تساعد على تجديد البشرة المتعبة مع مجموعة من المرطبات اليومية المصمة للحفاظ على ترطيب ونضارة البشرة طوال اليوم.

