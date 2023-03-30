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إيلاف: أطلقت ماركة الأحذية "Malone Souliers" أحدث مجموعاتها المصممة خصيصًا لشهر رمضان. تضم المجموعة سبع قطع أنيقة، كل منها عبارة عن إعادة صياغة لجميع الأنماط الكلاسيكية من الدار، مع لمسة من الساتان، مما يوفر إضافة نهائية فاخرة للمناسبة الخاصة.

تتكون المجموعة من أنماط مختلفة سميت على اسم شكلها المميز - ديمي تويست ومايسي تويست ومورين تويست وبيرلا تويست.

نفذت التصاميم بألوان جريئة ، بما في ذلك اللون الوردي الداكن والأحمر النابض بالحياة والأخضر الداكن الداكن ، وكلها مصنوعة من الساتان لمنح الحذاء إحساسًا بالفخامة.

تأتي الأنماط في أنواع مختلفة من الكعب من الأحذية المسطحة إلى الكعب الصغير إلى الكعب العالي، مما يضمن زوجًا للجميع.

بالنسبة لأولئك الذين يختارون حذاء أكثر رقة ، فإن الأحذية المسطحة والكعب الصغير مثالية لإضفاء مظهر رمضاني مع الحفاظ على الراحة. للحصول على حذاء أكثر جاذبية ، فإن الأحذية ذات الكعب العالي هي زوج الكعب المثالي لإضفاء لمسة جمالية على كل ملابس رمضان القادمة.