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إيلاف: تم إطلاق "Adidas" في عام 1949 بواسطة Adolf Dassler في ألمانيا. منذ ذلك الحين، كانت الشركة في طليعة الابتكار والإبداع في صناعة الرياضة والأزياء.

تمثل حملة Club Originals الجديدة طموح adidas للاستمرار في دعم المواهب الجديدة من الأجيال القادمة، والترحيب بمجتمع adidas والمبدعين الجدد في منطقة الشرق الأوسط ضمن عائلة adidas Originals من خلال المحتوى البصري والمسموع الذي يشجع على الإبداع والتعاون.

تتصدر حملة "Club Originals" نخبة من المواهب المميزة المعروفة بكسر المألوف والاعتزاز بالتراث. حيث تختار فرقة الدي جي المصرية الثلاثية، ديسكو مصر، ,ومقرها القاهرة، موسيقاها بعناية لتأخذ الجماهير في رحلة إلى حقبة نوستالجية من الألحان الشرقية والديسكو والفانك الممزوجة بالمؤثرات الصوتية الإلكترونية. وتشارك أيضًا الفنانة الإماراتية-المصرية ألماس في صدارة الحملة كمغنية رئيسية، وهي مغنية ومؤلفة أغاني تحظى بشعبية كبيرة في المنطقة.

عبر تعاون حصري تم لمرة واحدة، أعاد فريق ديسكو مصر مع الماس إحياء واحدة من أشهر الأغاني العربية في المنطقة، وهي أغنية "مبسوطة" للمغنية ومؤلفة الأغاني المصرية سيمون فيليب كامل، وذلك باستخدام رموز adidas Club Originals. تأتي هذه الأغنية الافتتاحية برفقة فيلم إعلاني إقليمي، يأخذ المشاهدين في رحلة موسيقية احتفالية تجمع بين نفحات من الحنين والصيحات الحديثة تكريماً لهوية فريدة تشكلت في أوساط الجيل الجديد.



