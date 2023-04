قراؤنا من مستخدمي تلغرام

إيلاف: مع سيارة مرسيدس-مايباخ EQS 680 الرياضية متعددة الأغراض تقدم العلامة التجارية الأسطورية أول طراز من السلسلة الكهربائية بالكامل. فهو يعتمد على تقنية EQS الرياضية متعددة الأغراض من Mercedes-EQ ويجمع بينها وبين الحصرية التي تتمتع بها مايباخ - بما يتماشى مع مبدأ كارل مايباخ: "كل ما هو جيد يجب أن يكون جميلًا أيضًا".

ويتميز المظهر الخارجي الخاص مع نجمة مرسيدس العمودية على غطاء المحرك والواجهة الأمامية السوداء اللافتة، والتي تحمل شبكة المبرد الخاصة بمايباخ إلى عصر التنقل الكهربائي، بهوية لا لبس فيها. كما يُعد الطلاء الاختياري ثنائي اللون من السمات المميزة للعلامة التجارية. فبفضل المواد الرائعة والحرفية المثالية والتفاصيل الحصرية، توفر المقصورة الداخلية الرحبة تجربة مريحة شاملة مع تأثير العزلة في المقاعد الخلفية. وبفضل تفسيرها المتسق للرفاهية المتطورة، تُرسي سيارة مرسيدس-مايباخ EQS SUV الرياضية متعددة الأغراض معيارًا جديدًا في فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض الفاخرة الكهربائية بالكامل.





التصميم الخارجي: الواجهة الأمامية النموذجية للعلامة التجارية ولمسات الكروم وشعار العلامة التجارية كعنصر تصميم

تُثري مرسيدس-مايباخ التصميم الديناميكي متعدد الأغراض لسيارة EQS الرياضية متعددة الأغراض من Mercedes-EQ بعناصر حصرية تمنحها طابعها الخاص. حيث يتوضع شعار مرسيدس على الغطاء الأمامي للسيارة ليؤطر مكانتها ويعزز من قيمتها الرفيعة. حيث تتميز الواجهة الأمامية باللوحة السوداء النموذجية التي تحمل شعار العلامة التجارية مع شرائط حليات عمودية مطلية بالكروم بمظهر عميق ثلاثي الأبعاد. وتُغلِق اللوحة السوداء الكبيرة بسلاسة لأول مرة. فقد تم دمج عناصر التكنولوجيا الفائقة لمستشعرات الرادار بشكلٍ كامل ولم تعد مرئية. كما يمكن العثور على شرائح رفيعة مطلية بالكروم على مداخل الهواء في المصد. إلى جانب ذلك، تم دمج حروف مايباخ الكلاسيكية بطريقة سرية في شريط زخرفي مطلي بالكروم، والذي يشكل وحدة مع شريط الإضاءة المتصلة لمصابيح الإضاءة الرقمية الأمامية القياسية. ويمكن أيضًا العثور على نمط مايباخ مع العديد من شعارات العلامات التجارية الصغيرة على الأجزاء المزخرفة بالمصد الجانبي. أضف إلى ذلك، ترحب مصابيح الإضاءة الرقمية بالسائق وتودعه من خلال عرض ضوئي خاص. وكتحية إضافية، يضيء تصميم مايباخ المتحرك في جميع الأبواب الأربعة.



عند النظر إلى السيارة من الجانب، تشمل الميزات الخاصة إطارات الكروم الجريئة على زجاج النوافذ الجانبية وحليات العامود B المطلية بالكروم. فهذا العنصر الزخرفي هو جزء لا يتجزأ من توقيع مرسيدس-مايباخ ويسلط الضوء على طول منطقة الجلوس الخلفية. بالإضافة إلى ذلك، يبرز شعار مايباخ على العمود D الجودة العالية. حيث تم دمج حروف EQS بمهارة في مثلث النافذة الأمامية. في حين تؤكد أقواس العجلات الواضحة مع الكسوة باللون الأسود شديد اللمعان على قوة السيارة الرياضية متعددة الأغراض وحضورها اللافت. وبشكلٍ مناسب، تتوافر سيارة مرسيدس-مايباخ EQS SUV الرياضية متعددة الأغراض بعجلات حصرية مصنوعة من سبائك الألومنيوم مقاس 21 أو 22 بوصة. ويمكن العثور على حروف مايباخ على أغطية محور العجلة المدمجة والمصممة بأناقة. ومن الأمور الأخرى اللافتة للنظر عتبات الركوب القياسية المضيئة في الظلام. فقد صُنعت السلالم من الألمنيوم المؤكسد، الذي يعكس المظهر المخطط للوحة الأمامية السوداء. كما تم دمج شعار مايباخ بشكل أنيق هنا.



في الخلف، تُبرِز المصابيح الخلفية الطابع الحصري كشريط إضاءة متصل بتصميم حلزوني من جزأين. حيث تتحرك الأضواء بعرض السيارة بالكامل. هناك أيضًا حليات من الكروم على الواقي الخلفي، وعلى المئزر الخلفي وشفة الجناح، بالإضافة إلى حروف مايباخ.



من ناحيةٍ أخرى، يشمل المظهر الخاص لسيارة مرسيدس-مايباخ EQS SUV الرياضية متعددة الأغراض أيضًا الطلاء النموذجي للعلامة التجارية بلونين مع مخطط مزركش. جدير بالذكر أنه يتم الطلاء يدويًا وفقًا لأعلى معايير الجودة ويتوفر في خمس مجموعات لونية: فضي هايتك/أسود أوبسيديان، وفضي هايتك/أزرق بحري، وأسود أوبسيديان/رمادي سيلينيت، وأسود أوبسيديان/ذهبي كالاهاري، وبني مخملي/أسود عقيقي.



تصميم المقصورة الداخلية: دمج التقاليد والمتطلبات الحديثة

دائمًا ما يتبع تصميم المقصورة الداخلية مبدأ مايباخ "كل ما هو جيد يجب أن يكون جميلًا أيضًا". وتُعد شاشة MBUX Hyperscreen الثورية المضمنة بشكلٍ قياسي مع الرسوم المتحركة الخاصة ببدء التشغيل بمفهوم "Zero Layer" ومايباخ على الشاشات الثلاث بالكامل ميزةً استثنائية للركاب الأماميين. كما تم تصميم المظهر المرئي العام خصيصًا لسيارة مرسيدس-مايباخ EQS SUV الرياضية متعددة الأغراض باللون الأزرق الداكن الأنيق. وتشمل الميزات الحصرية العديدة العرض المتحرك لمجموعة العدادات في وضع "MAYBACH" (مايباخ). بالإضافة إلى ذلك، صُمِّمت المؤشرات الموجودة في الأنبوبين على شكل وشاح حريري يتحرك بأناقة في مهب الريح وفقًا للسرعة وأسلوب القيادة. وفي الوقت نفسه، يتغير حجم الأرقام وتتلاشى ديناميكيًا بين الظهور والاختفاء. أما إطارات العدادات الدائرية فهي مصنوعة من الذهب الوردي وهو ما يُعد من الصفات المميزة للعلامة التجارية. ويأتي شكل العدادات البديل للأنابيب بأسلوب "Pure EV" الرياضي. إضافةً إلى ذلك، ينقل شريط الأداء ثلاثي الأبعاد حالة القيادة ذات الصلة (القيادة والتسارع والشحن).



في المقابل، تبدأ الشاشة الوسطية بالشاشة الرئيسية المألوفة وما يسمى بمفهوم "Zero Layer". وفي هذا الإعداد الأساسي، تهيمن خريطة التنقل. حيث يمكن للسائق تنفيذ 80 بالمائة من التفاعلات الأكثر شيوعًا بشكلٍ مباشر دون تغيير التطبيق. ويتفاعل النظام استجابةً للمواقف الحالية والظروف المحيطة ويتم تخصيصه باقتراحات ذكية وعروض تطلعية.



ومن ثم يتوافق المحتوى الوظيفي والهيكل التشغيلي لجميع الشاشات الثلاث مع تلك الموجودة في سيارة EQS الرياضية متعددة الأغراض من Mercedes-EQ. أضف إلى ما سبق، يمكن تخصيص المظهر من خلال ثلاثة أنماط للعرض (عادي ورياضي وMAYBACH (مايباخ)) وثلاثة أوضاع (الملاحة والمساعدة والخدمة). وفي النمط الخفي، يتم تقليل المحتوى قدر الإمكان وتنسيقه بشكل متناغم مع تغيير لون الإضاءة المحيطة المحددة.



يتمتع الركاب في الخلف أيضًا بمجموعة ميزات الترفيه والراحة الشاملة نفسها مع وجود شاشتين مقاس 11.6 بوصة على ظهر مقاعد الركاب الأمامية. فبفضل نظام MBUX القياسي المتطور للترفيه في المقاعد الخلفية، يمكن مشاركة المحتوى بسرعة وسهولة على شاشات العرض المختلفة. ومن الممكن أيضًا تحديد وجهات الملاحة وتعديلها من المقاعد الخلفية. وتشمل التجهيزات القياسية أيضًا جهاز MBUX اللوحي الخلفي، والذي يمكن استخدامه أيضًا خارج السيارة، ونظام MBUX Interior Assist. بفضل الكاميرات، يمكن للنظام التعرف على طلبات التشغيل من حركات الجسم واليد التي يقوم بها الركاب وتنفيذ الوظائف المناسبة، على سبيل المثال تشغيل مصابيح القراءة.



في حين توفر المواد الطبيعية المصنوعة بحرفية مثالية تباينًا أنيقًا مع المظهر العصري. وتأتي سيارة مرسيدس-مايباخ EQS SUV الرياضية متعددة الأغراض بشكل قياسي بجلد النابا الحصري من مايباخ باللونين الدافئين البني الإسبريسو/اللؤلؤي البني البالاو. يتوفر بالإضافة إلى ذلك خيارين لونيين لجلد النابا الحصري من مايباخ وهما اللون البيج ماكياتو/اللؤلؤي البني البرونزي بشكلٍ اختياري. وللحصول على مظهر أكثر تطورًا، يتوفر جلد النابا الفاخر من مايباخ من قسم MANUFAKTUR بشكلٍ اختياري باللون الأبيض الكريستالي/اللؤلؤي الرمادي الفضي. ويأتي الجلد المستخدم في جميع ألوان المقصورة الداخلية من عمليات معالجة مستدامة. في حين تتوافر الأخشاب الطبيعية كأجزاء زخرفية: يتوفر أيضًا خياران لتشطيب الخشب المُستخدم في المقصورة الداخلية وهما خشب البتولا بلون بني غير لامع وخشب الجوز بلون بني غير لامع، بالإضافة إلى تشطيب البيانو اللامع باللون الأسود والخطوط الانسيابية من قسم MANUFAKTUR.



يؤكد شعار مايباخ، الذي يتم دمجه في نقاط مختلفة كعنصر تصميمي، على المظهر عالي الجودة الذي يعد من سمات العلامة التجارية. حيث يزين الشعار نظام الدواسات المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ووسادات الرأس وظهر مقاعد الركاب الأمامية، ويتوافر كعرض ضوئي في منطقة الأقدام في الخلف. وبالاقتران مع المقصورة الخلفية الممتازة، يمكن العثور عليه أيضًا على الزخرفة الخشبية بين المقاعد الخلفية. ففي حالة فتح صندوق السيارة، يمكن رؤيته أيضًا على البطانة الداخلية للباب الخلفي. وتميز حروف العلامة التجارية عجلة القيادة وترحب بجميع الركاب على عتبات الأبواب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ في شكل مضيء.



الترف الموفر للموارد: تقدم مرسيدس-مايباخ جلد النابا النباتي المدبوغ

تُعد سيارة مرسيدس-مايباخ EQS SUV الرياضية متعددة الأغراض أول طراز من مرسيدس-بنز ايه جي يتوفر بجلد نباتي مدبوغ. حيث تُستخدم قشور حبوب البن في عملية الدباغة. وتسير المياه المستخدمة للدباغة في دائرة مغلقة وتتدفق مرة أخرى إلى المسطحات المائية الطبيعية بعد إعادة التدوير. كما تأتي عوامل تليين الدهون المستخدمة في عملية الدباغة بشكلٍ حصري من مصادر نباتية. ولا يتم حفظ الجلد المعالج بشكل مستدام بالملح. وهذا يوفر نحو 45 كيلوغرامًا من الملح لكل سيارة مزودة بمقاعد جلدية. ومن ثم يتم صُنع منتجات جديدة قابلة لإعادة التدوير مثل أواني الزهور القابلة للتحلل أو الألواح العازلة أو ألواح التزيين من "المنتجات الثانوية" للدباغة. وبالتالي فإن الجلد المعالج بشكل مستدام يوفر الموارد. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد مزارعو البن أيضًا من حصولهم على دخل ثانٍ من بيع قشور حبوب البن.



لقد حددت مرسيدس-بنز معايير ملزمة للجلود الأصلية التي تم معالجتها بطريقة مستدامة. فمن بين متطلبات الشراء المهمة للموردين أن سلسلة توريد الجلود يجب أن تكون خالية من أي شكلٍ من أشكال إزالة الغابات بشكلٍ غير قانوني. فيجب أن لا تساهم مناطق الرعي في تهديد الغابات الطبيعية أو فقدانها. وفي هذا السياق، يجب على الشركاء الكشف عن سلسلة التوريد بأكملها من المزرعة حتى المنتج النهائي. وقد تأتي الجلود فقط من الحيوانات التي تتم تربيتها بطريقة تتناسب مع نوعها. ويمكن استخدام عوامل الدباغة النباتية فقط أو عوامل الدباغة المستدامة الخالية تمامًا من الكروم. وبالنسبة للجلود الراقية، تطلب مرسيدس-بنز من شركائها إجراء توازن بيئي في جميع مراحل عملية القيمة المضافة (تقييم دورة الحياة).



تسعى مرسيدس-مايباخ إلى الجمع بين الفخامة والاستدامة. ففي سيارة مرسيدس-مايباخ EQS SUV الرياضية متعددة الأغراض، يتم تصنيع عدد من الأجزاء والمكونات من عناصر موفرة للموارد. ويتم أيضًا تضمين الفولاذ الثانوي والألمنيوم المعاد تدويره. حيث يعد استخدام المواد المعاد تدويرها مقياسًا مهمًا على طريق إزالة الكربون. بالإضافة إلى ذلك، يتم إنتاج سيارة مرسيدس-مايباخ EQS SUV الرياضية متعددة الأغراض وبطاريتها بطريقة خالية من الكربون في مصانع مرسيدس-بنز في ولاية ألاباما الأمريكية. ومن ثم تهدف مرسيدس-بنز إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل سيارة ركاب في أسطول المركبات الجديد إلى النصف على مدار دورة الحياة بأكملها بحلول نهاية هذا العِقد مقارنةً بمستويات عام 2020. اعتبارًا من عام 2039، يجب أن يكون أسطول السيارات والشاحنات الجديد خاليًا من الكربون طوال دورة حياته وسلسلة القيمة بالكامل.



المقصورة الخلفية: مساحة حصرية مع تجربة مريحة شاملة تُرضي جميع الحواس

في المقصورة الخلفية من سيارة مرسيدس-مايباخ EQS SUV الرياضية متعددة الأغراض، يخلق الجمع بين المواد الرائعة والحرفية المثالية والتفاصيل الحصرية جوًا مستقلاً يبعث على الشعور بالسعادة لجميع الحواس - ما يسمى بتأثير العزلة في المقاعد الخلفية. فعلى غرار المقاعد الأمامية، تم تجهيز المقاعد الفاخرة القياسية بنظام تهوية ملائم ووظيفة التدليك وتدفئة الرقبة والكتفين. ويوجد أيضًا حزمة تدليك ربلة الساق وحزمة السائق. فبمجرد أن يختار الراكب الخلفي الأيمن وضع الاستلقاء، يتحرك مقعد الراكب الأمامي تلقائيًا إلى وضع السائق. وتتوفر برامج التدليك أيضًا كجزء من حزمة ENERGIZING COMFORT.



فمع التجهيزات الخلفية الفخمة، يستمر الكونسول الوسطي الأمامي كشريط عائم على المقاعد الخلفية. فقد أعيد تصميمه لسيارة مرسيدس-مايباخ EQS الرياضية متعددة الأغراض الكهربائية بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، تزين الحليات الخشبية حجيرة التخزين الخلفية لأول مرة. فهي تكمل الحليات الخشبية على مساند ظهر المقاعد الأمامية وبين المقاعد الخلفية، مما يعزز أجواء الشعور بالراحة بصريًا. والجديد أيضًا هو جهاز عرض في الكونسول الوسطي يعرض شعار مايباخ على الأرض بأناقة. وكما هو الحال في سيارة مرسيدس-مايباخ الفئة S، تشتمل التجهيزات الإضافية على حاملين للأكواب الحرارية ورفًا لجهاز MBUX اللوحي الخلفي. كما تتضمن أربعة منافذ USB-C للشحن السريع ومنفذي HDMI كي يتمكن الركاب من استخدام أجهزتهم الرقمية بسهولة. وحسب الطلب، يمكن أن يشتمل الكونسول الوسطي على طاولتين قابلتين للطي وحجيرة تبريد وكؤوس شمبانيا مطلية بالفضة.



إمكانات متنوعة لأوضاع الإضاءة الفردية

يتم دمج مصباح تصميمي في كل عمود من عمودي C بالسيارة. وتوفر الإضاءة الخلفية المتكيفة مصابيح إضاءة إضافية للقراءة في مقابض الأبواب الخلفية وشرائط إضاءة في السقف الداخلي للسيارة. كما يمكن ضبط سطوع الإضاءة وحجم النقاط الضوئية وموضعها. ويمكن في الوقت نفسه الحصول على تنوع واسع بين إضاءة العمل الدقيقة وإضاءة المقصورة المريحة. حيث يتم ضبط لون الإضاءة تلقائيًا وفقًا للإيقاع اليومي لجسم الإنسان، ومع ذلك يمكن ضبطه يدويًا أيضًا. يُضاف إلى ذلك نظام الإضاءة المحيطية، الذي يمتد عبر السيارة بأكملها، وصولاً إلى بطانة السقف وخلف المقاعد الخلفية. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي سيارة مرسيدس-مايباخ EQS SUV الرياضية متعددة الأغراض على إضاءة محيطية نشطة مع 253 مصباحًا من نوع LED يمكن التحكم فيها بشكلٍ فردي و64 لونًا يمكن اختيارها بشكل فردي. تشمل هذه الألوان مجموعات الألوان الخاصة بمايباخ والتي تشمل اللون الأبيض والذهبي الوردي ولون الأميثيست اللامع. كما تسلّط الخيارات المتنوعة للإضاءة الشخصية الضوء على تأثير العزلة في المقاعد الخلفية. حيث يرحب العرض التقديمي "Welcome" النموذجي للعلامة التجارية بالركاب بعرض ضوئي خاص: تمتد سجادة من الضوء عبر السيارة وتهيئ المشهد بشكل خاص للأبواب الخلفية.



جودة الهواء: الملوثات تبقى خارجًا

يضمن نظام ENERGIZING AIR CONTROL Plus المزود بمرشح HEPA (مرشحات الهواء لعالية الكفاءة) جودة هواء جيدة كمعيار قياسي. في حين يدعم مستشعر جودة الهواء مفتاح إعادة تدوير الهواء النقي. ويتم ترشيح الهواء الدائر المكيف عدة مرات في وضع تدوير الهواء. وبالتالي يتولى مرشح HEPA تنظيف الهواء الخارجي الداخل بشكلٍ فعال من الغبار الناعم والجزيئات الصغيرة جدًا وحبوب اللقاح. بالإضافة إلى ذلك، يتولى الكربون النشط الخاص في مرشح HEPA ومرشح المقصورة على حدٍ سواء تصفية ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين وكذلك الروائح. ومن ثم يتم تبديل الهواء بهواء نقي على فترات منتظمة. كما يتيح تكييف الهواء المسبق تنظيف الهواء الداخلي قبل دخول السيارة. يتم أيضًا عرض قيم الجسيمات خارج السيارة وداخلها في نظام الوسائط المتعددة MBUX. فهي تُسرَد بالتفصيل ضمن قائمة جودة الهواء. ففي حالة انخفاض جودة الهواء الخارجي، يمكن للنظام أيضًا تقديم توصيات لإغلاق النوافذ الجانبية أو فتحة السقف.



كما أن الرائحة النشطة تروق لحاسة الشم. فهي جزء من حزمة AIR BALANCE القياسية. فقد صُنِع عطر خاص لسيارة مرسيدس-مايباخ EQS الرياضية متعددة الأغراض. حيث يُعد No. 12 MOOD Ebony عطرًا استثنائيًا يتمتع بشذى يخلب الألباب. فلا يهدف العطر إلى إرضاء الحواس وإنما السيطرة عليها. ويمتزج خشب الصندل المحفز مع روائح التوابل لخلق تركيبة حصرية.





تجربة الصوت: توفر تجربة موسيقية غامرة وصوت قيادة مرسيدس-مايباخ الخاص المميز

مع نظام الصوت المحيطي Burmester® 4D القياسي، توفر سيارة مرسيدس-مايباخ EQS SUV الرياضية متعددة الأغراض تجربة صوت لا مثيل لها. حيث يقدم تجربة صوتية غامرة بتقنية Dolby Atmos، والتي تمنح الموسيقى مزيدًا من المساحة والوضوح والعمق. حيث تتيح تقنية Dolby Atmos وضع عناصر أو مقاطع صوتية منفصلة في قناة صوتية ثلاثية الأبعاد وتكييفها مع أي بيئة تشغيل. ويمكن للركاب سماع الموسيقى بوضوح يساوي تسجيل الاستوديو الأصلي للفنان.



يشتمل النظام الصوتي على 15 سماعة: سماعتان أماميتان في منطقة القدم الأمامية وسماعة في المنتصف وسماعة واحدة في كل باب وسماعتان بنظام ثلاثي الأبعاد في بطانة السقف وسماعتان محيطيتان في غطاء صندوق الأمتعة وسماعة مركزية في لوحة العدادات. كما أن هناك سماعتين صغيرتين في كل مقعد. إن الاستنساخ المباشر للضوضاء الناتجة عن الهيكل في المقاعد يقدم تجربة استماع رباعية الأبعاد. وبإمكان الركاب في مقعد الراكب الأمامي وفي الخلف أيضًا تطبيق الصوت رباعي الأبعاد على المحتوى الصوتي لسماعات الرأس. كما يمكن ضبط الصوت بشكل فردي لكل ملف تعريف مستخدم في نظام الوسائط المتعددة MBUX.



مع عوالم صوتية مختلفة، يتحول صوت القيادة أيضًا إلى تجربة صوتية رائعة. حيث إن "Aerial Grace" هو اسم صوت القيادة الذي تم إنشاؤه خصيصًا لطراز مرسيدس-مايباخ الكهربائي بالكامل ويمكن سماعه في المقصورة الداخلية. وبالتالي يتفاعل الصوت مع عشرات المعلمات المختلفة بما في ذلك موضع دواسة الوقود والسرعة والاسترجاع. فباستخدام خوارزميات تصميم الصوت الذكية، يتم حساب الأصوات في الوقت الفعلي على مضخم نظام الصوت المحيطي Burmester® 4D ويتم تشغيلها من خلال مكبرات الصوت.



الراحة من الضوضاء: تتمتع السيارات الرياضية متعددة الأغراض بخلفية هادئة بشكلٍ خاص

تقدم السيارة الرياضية متعددة الأغراض الفاخرة الجديدة مستوى متقدم من الراحة من الضوضاء والاهتزازات التي تتمتع بها سيارة EQS الرياضية متعددة الأغراض من Mercedes-EQ. ويشمل ذلك تغليف مجموعة نقل الحركة الكهربائية في الأمام والخلف وإطار الدعم المبتكر على المحور الأمامي ووحدات القيادة التي يتم فصلها بشكلٍ مزدوج عبر حوامل مطاطية. كما استُخدِمت طبقات عزل صوتي خاصة في مقاطع مختارة من هيكل السيارة ومنحدرات مائلة في لوحة القاعدة السفلية. فهي تقلل من الضوضاء الناتجة عن تطاير الحصى وارتطامه بأقواس العجلات.



فضلاً عن ذلك، تستهدف التدابير الأكثر شمولًا للضوضاء والاهتزاز والخشونة (NVH) في سيارة مرسيدس-مايباخ EQS SUV الرياضية متعددة الأغراض الجزء الخلفي بشكلٍ أساسي. كما أن غطاء صندوق الأمتعة، المغطى بجلد ARTICO المصنوع يدويًا، عبارة عن حاجز عرضي مثبت على البدن، كما هو الحال في سيارات السيدان. حيث يتم تثبيته على الحافة العلوية لمسند ظهر المقعد الخلفي ويغلق صندوق السيارة حتى الحافة السفلية للنافذة الخلفية. ويؤدي هذا إلى خفض الضوضاء بشكلٍ فعال للغاية. وبالتالي تساهم وحدة الفصل الجديدة (DCU) أيضًا في ذلك. فاعتمادًا على حالة القيادة والطاقة المطلوبة، يفصل النظام تلقائيًا المحرك الكهربائي على المحور الأمامي لزيادة المدى. وفي حالة الأحمال المنخفضة، تتحول وحدة الفصل إلى وضع القيادة 4x2. وبالتالي يتم إيقاف المحرك الكهربائي وناقل الحركة على المحور الأمامي. علاوةً على ذلك، تُستخدم مواد عزل إضافية وألواح زجاجية مغلفة فعالة من الناحية الصوتية في سيارة مرسيدس-مايباخ EQS SUV الرياضية متعددة الأغراض. في حين تتضمن التدابير المختلفة لتحويل اتجاه الرياح على السقف البانورامي، مثل دوارات الرياح والأغطية وموانع التسرب ذات الهندسة المحسنة، الالتزام بمستوى عالٍ من الراحة من الضوضاء رغم فتحة السقف الكبيرة.



فكل هذه التدابير مجتمعةً تجعل من طراز مايباخ الجديد سيارة رياضية متعددة الأغراض مع أقصى درجات الراحة من الضوضاء في الخلف - مما يجعلها أفضل مكان للاستمتاع بالموسيقى بصوت عالٍ أو الاسترخاء في الهدوء التام. فبفضل الستائر الدوارة الكهربائية على النوافذ الجانبية الخلفية، يمكن للركاب الخلفيين أن يقرروا بأنفسهم حجم الإطلالة على المحيط حولهم حسب رغبتهم.



نظام التعليق: مريح وقابل للتكيف ويحتوي على برنامج قيادة مايباخ الخاص

تُطبَّق أعلى المعايير على راحة القيادة في هذه السيارة. يُعد نظام التعليق الهوائي AIRMATIC المزود بنظام ADS+ القابل للضبط باستمرار ميزة قياسية. ولزياد الخلوص الأرضي، يمكن رفع مستوى السيارة بما يصل إلى 35 ملم. ويعد توجيه المحور الخلفي بزاوية توجيه تصل إلى 4.5 درجة قياسيًا كذلك. وبدلاً من ذلك، يمكن تشغيل العجلات الخلفية حتى 10 درجات. ويتيح ذلك دائرة دوران تبلغ 11.0 متر بدلاً من 11.9 متر، وهو ما يتوافق مع تلك الموجودة في العديد من الموديلات المدمجة.



إضافة إلى وضعيات القيادة DYNAMIC SELECT وECO (اقتصادي) وSPORT (رياضي) وOFFROAD (القيادة على الطرق الوعرة) وINDIVIDUAL (فردي)، تحتوي سيارة مرسيدس-مايباخ EQS SUV الرياضية متعددة الأغراض على برنامج القيادة الخاص MAYBACH (مايباخ). فهو يحل محل برنامج COMFORT (مريح) الكلاسيكي وهو مصمم بالكامل لتوفير أقصى درجات الراحة للركاب الخلفيين أثناء القيادة، حيث يضمن ذلك حدوث أقل قدر من حركة البدن تحت المقاعد الخلفية. وتوجد عقدة ذبذبة في هذا الجزء، بحيث تكون السعات في أدنى مستوياتها. برنامج القيادة MAYBACH (مايباخ) هو الإعداد القياسي.