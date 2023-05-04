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إيلاف: تشهد صناعة المجوهرات الفاخرة ازدهارًا في المملكة العربية السعودية، ولا يوجد وقت أفضل للاحتفال بها أكثر من الأسبوع السعودي الدولي للرفاهية. ومن المقرر أن يكون هذا الحدث ، الذي يقام في مايو 2023 ، الأكبر من نوعه على الإطلاق في المملكة، حيث تستضيف جدة نسخته الأولى بعد النجاح الكبير الذي حققه حدث الرياض.

تم تصميم الحدث لجمع بعض من أكبر الأسماء في الصناعة. مع أكثر من 120 من دور المجوهرات العالمية التي تعرض مجموعات المجوهرات الراقية بما في ذلك القطع المتميزة بملايين الدولارات في كلتا المدينتين ، سيعرض الأسبوع السعودي الدولي للرفاهية أفضل الأحجار الكريمة الرائعة والإبداع والتراث والدراية.

بالنسبة لصائغي المجوهرات ، يوفر هذا الحدث فرصة فريدة لمشاركة حرفتهم مع العملاء المميزين في المملكة العربية السعودية. جعلت شهية البلاد المتزايدة للسلع الفاخرة سوقًا جذابًا لصائغي المجوهرات الدوليين الذين يتطلعون إلى توسيع قاعدة عملائهم. ومع أسبوع الرفاهية السعودي الدولي ، لديهم فرصة لعرض أفضل قطعهم أمام جمهور أسير من المشترين المقتدرين.

تضاعف حجم نسخة الرياض ثلاث مرات هذا العام ، مما يعكس الطلب المتزايد على المجوهرات الفاخرة في المملكة. ومع استضافة جدة لنسختها الأولى ، من الواضح أن الإقبال على السلع الفاخرة يمتد إلى ما وراء العاصمة.

بالإضافة إلى المجوهرات نفسها ، يعد الحدث أيضًا فرصة لمعرفة المزيد عن الصناعة ، من خلال ندوات ومحادثات من بعض أكبر الأسماء في مجال الأعمال. يمكن للحاضرين توقع سماع آراء الخبراء حول موضوعات مثل اتجاهات التصميم ، وتحديد مصادر الأحجار الكريمة ، والممارسات الأخلاقية في الصناعة.

يوفر الحدث أيضًا فرصة فريدة للتواصل مع متخصصين آخرين في الصناعة ، بما في ذلك تجار التجزئة والمصممين والموردين. مع وجود الكثير من الأشخاص في مكان واحد ، من المؤكد أن الحضور سيقيمون اتصالات قيمة يمكن أن تساعد في تنمية أعمالهم في المملكة وخارجها.

أسبوع جدة الدولي للرفاهية يقام في الفترة مابين 8-10 مايو ، ويتبعه أسبوع الرياض الدولي للرفاهية في الفترة مابين 16-19 مايو.