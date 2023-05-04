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إيلاف: مجموعة "Crown Collection" التي أُطلقت للمرة الأولى في العام 2020، سرعان ما باتت إحدى المجموعات الرائدة من دار العطور "كلايف كريستيان". من خلال زجاجتها المميّزة بتصميمها ولونها الأحمر الملفت للنظر، تروي عطور هذه المجموعة قصةً ساحرة من الماضي، وتكشف عن صيغةٍ سرية من أرشيف شركة Crown Perfumery Company للعطور، وقد أعيدت صياغتها بلمسةٍ عصرية لترضي عشاق العطور الفاخرة لهذه الدار في أيامنا الحالية.

عطر "Town & Country" لا يشكل استثناءً في هذا السياق، ولقد صُنع هذا العطر للمرة الأولى في العام 1925، وفيه من الرائحة العطرية المميّزة ما جعل "ونستون تشرشل" يستخدمه، ومثله مشاهير بريطانيون وعالميون وشخصياتٌ بارزة، وصولاً إلى المؤثرين في عالمنا اليوم. هذا المزيج العطريّ المعاصر الوفيّ لتراثٍ لا مثيل له، يرفع تحية تقدير للأناقة المتطورة لمدينة لندن، ولذلك السحر الغامض والمتجدّد الذي تشتهر به البلاد.

تركيبة عطر Town & Country العصرية تجمع مزيجاً فريداً من الأعشاب، مستوحىً من الصيغة التقليدية، مع القصعين والميرمية والعرعر. نفحات الخشب والطحلب والمسك تستعيد التركيبة التراثية من الأخشاب والتوابل، وتعيد سرد قصةٍ من القرن العشرين.

احتفالاً بتراثٍ عطريّ لا مثيل له تحرص العلامة التجارية "كلايف كريستيان" على رعايته، تتخذ مجموعة The Crown Collection الموقع الأساس في صلب القصص التي ترويها دور العطور، بدءاً من علاقتها الفريدة بالملكة فيكتوريا، وصولاً إلى مكانتها الرائدة عبر العصور.