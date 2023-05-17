قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: تعلن شركة مرسيدس-بنز الشرق الأوسط، الراعي الرئيسي الرسمي للسيارات الكهربائية في معرض Mobility Live 2023، عن إطلاق سيارة EQS SUV من Mercedes-EQ، وتؤكد بذلك على التزامها بالتنقل عديم الانبعاثات.



ترسم سيارة EQS SUV معاييرًا جديدة للسيارات ذات الأداء الرياضي الكهربائية بفضل مزاياها المتطورة وأناقتها ومساحتها الداخلية الواسعة وقوتها. مع مدى سير يصل إلى 671 كيلومترًا (وفقًا لـ WLTP) وقدرة تصل إلى 400 كيلوواط، تلبي سيارة EQS SUV متطلبات السيارات ذات الأداء الرياضي الفاخرة من حيث توصيل الطاقة. فالمحركات الكهربائية على المحاور الأمامية والخلفية هي محركات متزامنة بشكل دائم (PSM). وتشمل مزايا هذا التصميم كثافة طاقة عالية وكفاءة عالية وثبات طاقة عالٍ. تتضمن البطارية كثيفة الطاقة أداء شحن عالٍ يصل إلى 200 كيلوواط و250 كم كمدى سير (وفقًا لـ WLTP) خلال 15 دقيقة فقط.



مع المساحة الفاخرة ومزايا الراحة والاتصال لما يصل إلى سبعة ركاب، تستفيد الأبعاد الداخلية للسيارة من أبعاد لبسيارات ذات الأداء الرياضي ومن مزايا التصميم العملي المصمم خصيصًا للسيارة الكهربائية. يمكن تعديل الصف الثاني من المقاعد كهربائيًا بشكل قياسي ويمكن وضع ما يصل إلى أربع حقائب غولف في الصندوق. يتوفر صف ثالث من المقاعد مع مقعدين فرديين إضافيين ومزايا راحة واسعة لجميع الركاب بشكل اختياري.



أهم ما يميز المقصورة هو شاشة MBUX Hyperscreen التي تتضمن محتوى ديناميكيًا على شاشة الراكب الأمامي. وتتيح شاشة OLED ذات مقاس 12.3 بوصة التحكم الكامل للراكب الأمامي وتوفر تجربة مستخدم شخصية وذكية 100%، باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال خاصية MBUX Zero Layer. ويضع البرنامج الذكي التطبيقات في أعلى مستوى القائمة ظاهريًا وسياقيًا، مما يوفر العديد من وظائف المعلومات والترفيه والراحة. يخطط نظام الملاحة مع الذكاء الكهربائي للطرق، بما في ذلك وقت الشحن، ويتفاعل ديناميكيًا مع أي تغيير.



ينقل نظام الصوت Dolby Atmos التجربة الصوتية في سيارة EQS SUV إلى مستوى آخر. يمكن وضع أصوات الآلات أو الأصوات الفردية في مزيج الاستوديو في جميع أنحاء منطقة الاستماع، مما يوفر صوتًا محيطيًا غامرًا. هذا لأنه في حين أن أنظمة الاستريو التقليدية تتمتع عادةً بديناميكية يسار-يمين، يمكن لنظام Dolby Atmos استخدام المساحة بأكملها وتحويل الصوت إلى تجربة مميزة بـ 360 درجة.



بالإضافة إلى ذلك، تضع مرسيدس-بنز أهمية كبيرة على جودة الهواء – من خلال برنامج ENERGIZING AIR CONTROL Plus. إذ أن فلتر HEPA (مرشح هواء جزيئي عالي الكفاءة) يتمتع بنظام فلترة عالٍ يمنع االجسيمات الدقيقة وحبوب اللقاح وغيرها من دخول السيارة.



مرسيدس-بنز في طريقها نحو مستقبل كهربائي بالكامل – وهذا ما تعكسه خطتها الطموحة “Ambition 2039” ونهجها للتنقل الكهربائي فقط. وبحلول نهاية هذا العقد، ستقوم العلامة التجارية بتقديم سيارات كهربائية كليًا حيثما تسمح ظروف السوق بذلك.



وقال مارتن شولتز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز الشرق الأوسط: "سيارة EQS SUV هي سيارة كهربائية ذات أداء رياضي لا مثيل لها – فتصميمها ذات الخطوط الجريئة والسلسة ينقل فلسفتنا للرفاهية المتقدمة إلى مستوى آخر. من خلال هذا الإطلاق في معرض Mobility Live 2023، نقدم أول سيارة ذات أداء رياضي كهربائية كليًا لدينا في المنطقة – وهذه خطوة كبيرة نحو التنقل الذكي والكهربائي، بهدف بناء السيارات الكهربائية الأكثر مرغوبة في العالم."



يتم استضافة معرض Mobility Live حاليًا في أبوظبي، وهو الحدث الرائد في مجال النقل والتنقل والسيارات الكهربائية في المنطقة ويسعى إلى تشكيل مستقبل النقل المستدام من خلال تعزيز الابتكار والتفكير المستقبلي وأفضل الممارسات.



سيتم أيضًا عرض سيارة EQS 580، وهي قريبة من الفئة S الجديدة من مرسيدس-بنز وأول سيارة سيدان فاخرة كهربائية بالكامل من Mercedes-EQ، بالإضافة إلى سيارة EQE 350، وهي سلسلة الطراز الثانية التي تعتمد على البنية الكهربائية للمركبات الكبيرة (EVA2). وتمتاز سيارة EQE 350 بتصميم رياضي عملي مع جميع العناصر المميزة لسيارات Mercedes-EQ وتصميم ممتد في قوس واحد وتصميم توسيع المقصورة نحو الأمام.



