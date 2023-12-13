إيلاف: منذ إنشائها في عام 1980، جسدت أزياء Hazar الأناقة، حيث تمزج بسلاسة بين الرقي الغربي والذوق الشرق أوسطي. تم تأسيس هذا البوتيك الحصري لأزياء الزفاف الراقية على يد السيدة هزار، ليصبح رمزًا عالميًا للرفاهية المصممة حسب الطلب.

تعود أصول العلامة التجارية إلى ألمانيا وتقع الآن على طول طريق شاطئ الجميرا في دبي.

الآن، بينما تكشف Hazar للأزياء الراقية عن مجموعتها لعام 2024، فهي لا تمثل سنوات من الخبرة فحسب، بل تمثل أيضًا سعي العلامة التجارية الثابت نحو الأناقة الكلاسيكية - وهو إرث يستمر في إعادة اختراع أزياء الزفاف الراقية وجلب العرائس إلى عالم حيث تنبض الأوهام بالحياة، وتخيطها غرزة غرزة.

تعد الأزياء الراقية بمجموعة مرحة ورائعة من القطع الحالمة. تحتضن الراحة دون المساس بالعظمة، وتجسد البساطة والأناقة، مما يوفر للعرائس تجربة ساحرة في يومهم الخاص.

المواد والزينة

مغلفة بطبقات من التول، والتول المطرز، وحرير ميكادو، والدانتيل الفرنسي، وتتميز كل قطعة بزهور قماشية دقيقة الصنع وبتلات ميكادو. تشع المجموعة المزينة بآلاف من كريستالات سواروفسكي بترتيبات متنوعة، بسحر أثيري وأناقة مطلقة.

الأنماط والصور الظلية

تعكس مجموعة خريف 2024 جوهر الموسم، حيث تعرض فساتين منفوخة ضخمة، وقصات حورية البحر الأنيقة، وصور ظلية جذابة على شكل حرف A. تسود خطوط العنق الكلاسيكية مثل التصاميم على شكل قلب، والأكتاف المكشوفة، والتصميمات بدون حمالات، بينما تضيف التفاصيل المعاصرة جاذبية مرحة إلى الأكمام والتنانير.



الإلهام والموضوع

مستوحاة من جمال ساكورا المزدهر، الذي يرمز إلى الوعد بالحياة الجديدة والحيوية، تروي مجموعة 2024 القصة الساحرة لتفتح أزهار الكرز. منذ بداياتها النابضة بالحياة، تنتقل المجموعة بسلاسة لتلخص الجمال الهادئ لموسم الخريف.

من خلال التقاط السحر الخالد والرقي المعاصر، تفتح مجموعة Hazar للأزياء الراقية لعام 2024 فصلاً جديدًا في العلامة التجارية وتراثها الشهير.

