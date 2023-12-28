إيلاف: أكمل الزوجان كريس وجولي رامزي، رحلتهما بسيارة نيسان أريا الكهربائية إلى القطب الجنوبي.

واستغرقت رحلة الزوجان المغامران 10 أشهر، قطعا خلالها مسافة 30 ألف كيلومتر، بدأت من بحر القطب الشمالي المتجمد من نقطة القطب المغناطيسي الشمالي رقم 1823. وشهدت الرحلة قيام الزوجان قيادة سيارة نيسان أريا على مختلف التضاريس والظروف المتنوعة في منطقة أميركا الشمالية والوسطى والجنوبية، وذلك قبل اجتيازهما القارة الأكثر عزلة على هذا الكوكب، وصولاً إلى القطب الجنوبي. وهذه هي المرة الأولى التي تكمل فيها سيارة من أي نوع - ناهيك عن كونها سيارة كهربائية - مثل هذه الرحلة.

وقطعت سيارة نيسان أريا المزودة بنظام التحكم بجميع العجلات e-4ORCE مسافات طويلة وتضاريس وعرة وصعبة. واجتازت السيارة الاستكشافية الكهربائية بالكامل أصعب الاختبارات في درجات حرارة قصوى وعلى ارتفاعات عالية. وكانت سيارة نيسان أريا قد خضعت لتعديلات وفق معايير شركة نيسان وخبراء التنقل القطبي من شركة Arctic وذلك لاستيعاب إطارات BF Goodrich قياس 39 بوصة، وذلك دون إجراء أي تعديلات على مجموعة نقل الحركة أو البطارية.

وبدأ الزوجان كريس وجولي رامزي التخطيط لخوض الرحلة بين قطبي الأرض في العام 2017 وذلك بعد أن أكملا سباق (رالي المغول) على متن سيارتهما "نيسان ليف". وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام سيارة كهربائية لمواجهة هذا التحدي الذي يمتد لنحو 10 كيلومتر. وقد أدرك الزوجان مدى الاهتمام الذي يمكن أن يصنعه هذا النوع من المغامرات الملحمية على متن سيارة كهربائية، فضلاً عن تأسيس إرث للبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية. وقد شعر الزوجان رامزي أن الرحلة بين القطبين بسيارة كهربائية هي المغامرة الأسمى التي يتوجب القيام بها، وسعيا لتحقيق ذلك من خلال التزامهما بالتعاون والابتكار مع شركاء ذوي تفكير مماثل.

وفي تعليق له على اتمام الرحلة، قال كريس: "لا أستطيع أن أصدق أننا في القطب الجنوبي. فبعد سنوات عديدة من التخطيط، لا يبدو الأمر حقيقيًا. لقد كانت لدي ثقة كاملة دائمًا في القدرات المذهلة للسيارات الكهربائية، وكنت أعلم أن سيارتنا نيسان أريا ستتعامل مع كل ما يواجهها. لكن الأمر كان أصعب بكثير مما توقعت. أنا فخور بأن رحلتنا (من القطب إلى القطب) قد وصلت إلى ملايين الأشخاص في كل أرجاء العالم وأثارت حماستهم بشأن تبني السيارات الكهربائية في حياتهم اليومية."

ومن جهتها، قالت جوليا: " لقد كانت رحلة مذهلة، بكل الأشخاص الذين التقيناهم، والصداقات التي كونّاها ، والدعم الذي حظينا به. وقد اقتصرت رحلة (من القطب إلى القطب) في البداية علي أنا وكريس فقط، ولكن فريق البعثة يتكون الآن من آلاف الأشخاص الرائعين من ذوي التفكير التقدمي. ويريد هؤلاء الداعمون والمساهمون إحداث الفرق ومشاركة رونقع ومتعة قيادة السيارة الكهربائية."

ومن جهتها، قالت أليسون ويذرسبون، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق العالمي في شركة نيسان: "بالنيابة عن الجميع في نيسان، تهانينا لإكمال هذا السباق من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي. ونحن جميعًا معجبون بروحكم الجريئة وشغفكم بدفع حدود المغامرة بالسيارة الكهربائية. لقد كانت رحلة استثنائية يتوجب متابعتها، ومصدر فخر لنا في نيسان. لقد برهنت هذه المغامرة على قدرة تقنيات نيسان المبتكرة على مواصلة تقديم كل ما يثير الاعجاب، سواء في رحلة إلى المكتب أو رحلة إلى القطب الجنوبي."