إيلاف: إحتفل المئات في جميع أنحاء كندا بالعام 2024 بما يعرف بسباحة الدب القطبي، حفاظاً على تقليد طويل الأمد يتمثل في تحدي برد يناير والسباحة للاحتفال بالعام الجديد.

لم تضيع جواني ماكنالي، من ساكفيل، أي وقت عندما واجهت مياه المحيط المتجمدة على شاطئ كوينزلاند على الشاطئ الجنوبي لنوفا سكوتيا في الساعة 9 صباحًا يوم الاثنين. ومن خلال القيام بذلك، حققت أيضًا هدفًا شخصيًا طويل الأمد.

وقالت قبل لحظات من السباحة: "نحن دائما على هذا الشاطئ، ولكن هذه هي المرة الأولى التي اسبح عندما يكون الجو أكثر برودة".

وكانت درجة الحرارة حوالي -5 درجة مئوية، عندما تجردت ماكنالي و11 سباحًا آخر من ستراتهم الشتوية وقفازاتهم وقبعاتهم وانطلقوا نحو الأمواج الجليدية.

وهتف زوج ماكنالي وابنتها، إلى جانب عدد قليل من المتفرجين الآخرين، وصرخوا من أجل المجموعة وهم يركضون من الرمال المتجمدة إلى المياه الجليدية.

وقال ديف موراش، وهو أيضًا من منطقة ساكفيل، إن هذا هو أبرد غطس قطبي قام به منذ ست سنوات على الأقل.

يقوم موراش ومجموعة صغيرة من زملائه المعلمين في المدارس الثانوية بالغطس معًا منذ عام 2018، لكنه يقول إن هذه هي المرة الأولى منذ ذلك الحين التي تكون فيها درجة الحرارة أقل من الصفر في يوم رأس السنة الجديدة.

وقال مباشرة بعد الغطس: "إنه أمر منعش، كما لو أن جميع نهاياتك العصبية تبدأ بالوخز".

وقال وهو يضحك وهو يجفف نفسه: "أشير إليها دائمًا على أنها إعادة تشغيل، فأنت تعيد تشغيل نظامك مثل الكمبيوتر. ها نحن ذا، وهنا يأتي عام 2024".

السباحة يوم الاثنين، كانت أيضًا بمثابة خروج عن المألوف في رأس السنة الجديدة في هاليفاكس.

لسنوات عديدة، قفز السباحون إلى المحيط من رصيف المدينة كجزء من Herring Cove Polar Bear Dip. ألغت المنظمة غير الربحية، التي نظمت الحدث منذ عام 1994، هذا التقليد عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19، ولم تستأنف نشاطها منذ ذلك الحين.



يقول منشور حديث على وسائل التواصل الاجتماعي من منظمة Herring Cove Polar Dip إنها "تأمل في النظر في الخيارات للمضي قدمًا" للأحداث المستقبلية وطلبت الدعم التطوعي.

عندما اكتشف داريل روبرت، أحد سكان هاليفاكس، أنه لن يكون هناك غطس منظم مرة أخرى هذا العام، اقترح في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أن يلتقي الناس على شاطئ كوينزلاند للسباحة المرتجلة.

وقال: "من الجيد جمع الناس وتحفيز بعضهم البعض على القيام بشيء جديد في العام الجديد"، مضيفًا أنه سعيد برؤية الكثير من الوجوه تظهر على الشاطئ صباح الاثنين.

"أحب أن أرى الناس يجتمعون كمجتمع، وأعتقد أن هذا أمر رائع وبداية رائعة للعام الجديد."