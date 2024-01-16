إيلاف من ميلانو: شكّل التناقض بين حياة المكتب والابتعاد عن اليوميات من خلال الطبيعة الفكرة الأساسية لتشكيلة الملابس الرجالية الجديدة التي قدمتها ميوتشيا برادا هي وراف سيمونز، أول من أمس، في ميلانو، والتي كانت إحدى قدميها في المكتب والأخرى ذات طبيعة شاعرية.

جلس الضيوف على كراسي مكتب دوارة مرتبة في صفوف متعرجة فوق ألواح الأرضية الشفافة للمسرح الواسع. وعلى بعد بضعة أقدام تحتهم، كان جدول واضح وضوح الشمس يحمل أوراق الخريف عبر المناظر الطبيعية المتموجة من الأعشاب والسراخس.

لقد كانت مجموعة مذهلة ومربكة لخصت التوتر بين حياتنا الداخلية المضاءة بالفلورسنت ومصابيح LED والأماكن الخارجية الرائعة. وقد تردد صدى هذا المفهوم في كل شيء بدءًا من الدعوة - بطاقة عمل مدعومة بصورة من القصب والماء - إلى تصميم المجموعة، مع قبعات السباحة، والنظارات الشبيهة بالنظارات الواقية، وشرائح حمام السباحة المقترنة بملابس مكتبية نمطية، وكلها ملتوية في ذلك طريقة برادا الفذة.

لم يقدم العرض الاندفاع المبهج للأزياء الذي يتوقعه المرء من برادا، على الرغم من وجود الكثير من أفكار التصميم الجديدة والجذابة، بما في ذلك الألوان الزاهية للسراويل والأطقم المزدوجة؛ سترات ريفية على الطراز البريطاني مع الكثير من التباهي؛ أحذية رسمية مسطحة للغاية تشبه النعال والتي قد تنهي السيطرة الطويلة للنعال السميكة، والأحزمة المميزة الوافرة، والتي يتم ارتداؤها أحيانًا بمضاعفات.

كما ظهر البحارة، الذين شوهدوا في إمبوريو أرماني وأماكن أخرى في ميلانو، وهم يرتدون معاطف رائعة من الفرو مع أزرار ذهبية لامعة.

تحدثت برادا عن "حاجتنا العميقة للمواسم"، وهي استعارة للتجديد ألهمت الفنانين لأجيال، بما في ذلك الملحن الروسي إيجور سترافينسكي مع "طقوس الربيع" التي كتبها لفرقة الباليه التابعة لسيرجي دياجليف في عام 1913.

كانت الخياطة شبابية وشبه مربعة في الغالب للبدلات والمعاطف الخفيفة، في حين جاءت المعاطف الواقية من المطر نحيفة وأنبوبية.

من بين فلسفات برادا كانت السراويل التي تقع في مكان ما بين سراويل البدلة والبناطيل الرياضية؛ اللون الغريب المستخدم في السترات الصوفية وجميع أنواع الملابس الداخلية، والقبعات الصغيرة والأقنعة وقبعات الكابتن.

كانت ربطات العنق الحريرية ذات الألوان البسيطة والرصينة، والتي تم إرسالها مع الدعوات، بمثابة إكسسوار آخر غير متوقع، تم إقرانه على المدرج مع قمصان العمل التقليدية. لقد كانت بمثابة تذكير بتفاني الموضة في المواسم وطبيعتها الدورية - وبالتالي، حتى ملابس الرقبة الرسمية، التي تعتبر على وشك الانقراض، لديها فرصة للتجديد.