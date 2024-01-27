شتوتغارت/دبي: أطلقت بورشه الجيل الثاني من سيارة مَكان الكهربائية بالكامل بعد عشرة أعوام على إطلاق الجيل الأول. وبفضل تصميمها العصري الحديث وأدائها الفائق والمسافة الطويلة التي يمكن أن تقطعها قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية وأعلى مستويات تعدد الاستخدامات، تلبي سيارتا مَكان 4 ومَكان توربو الجديدتان متطلبات عملاء بورشه الذين يرغبون بقيادة سيارة SUV.

وتجهز بورشه سياراتها الكهربائية بالجيل الأحدث من المحركات الكهربائية المتزامنة بتقنية التحفيز المستمر بشكل حصري على المحورين الأمامي والخلفي لتعزيز الأداء وتوليد القوة بكفاءة عالية.

وتؤكد الأرقام كفاءة الأداء الكهربائي لسيارات بورشه، حيث تولد سيارة مَكان ‎4 قوة معززة تصل إلى ‎300 كيلووات ‏(408 حصان متري)، فيما تولد سيارة مَكان توربو قوة تصل إلى ‎470 كيلووات ‏(639 حصان متري). ويبلغ أعلى عزم دوران للسيارتين ‎650 نيوتن متر و1,130 نيوتن متر على التوالي، ما يوفر أداءً فائقاً على الطريق.

وتنطلق سيارة مَكان ‎4 من السكون إلى سرعة ‎100 كيلومتر في الساعة في ‎5.2 ثانية فقط، فيما تستغرق سيارة مَكان توربو ‎3.3 ثانية للوصول إلى سرعة ‎100 كيلومتر في الساعة انطلاقاً من السكون، وتبلغ السرعة القصوى للسيارتين ‎220 و260 كيلومتر في الساعة على التوالي‏.

منصة كهربائية مبتكرة بتصميم 800 فولت

توفر بطارية الأيون ليثيوم المثبتة أسفل هيكل السيارة الطاقة للمحركات الكهربائية بسعة تبلغ ‎100 كيلووات ساعي، حيث يمكن للسيارة استخدام ‎95 كيلووات ساعي بشكل فعلي. وتعتمد المنصة الكهربائية ‎Premium Platform Electric‎ بقوة ‎800 فولت على البطارية عالية الجهد بشكل أساسي والتي استخدمتها بورشه للمرة الأولى في سيارة مَكان الجديدة. وتصل طاقة شحن البطارية بالتيار المستمر إلى ‎270 كيلووات ويمكن شحن البطارية من 10‏% إلى 80‏% خلال ‎21 دقيقة في محطة الشحن السريع الملائمة. وفي محطات الشحن التي توفر قدرة شحن تبلغ ‎400 فولت، يتيح المحوّل عالي الجهد شحن البطارية التي تصل قدرتها إلى ‎800 فولت بمحول الطاقة من خلال تقسيمها إلى قسمين وشحن كل منهما بقدرة شحن تبلغ ‎400 فولت، مما يمكّن شحن البطارية بكفاءة بقدرة تصل إلى ‎135 كيلووات دون الحاجة إلى شاحن البطارية عالي الجهد. كما يمكن شحن البطارية بالتيار المتردد بقوة تصل إلى ‎11 كيلووات من خلال المنافذ الكهربائية في المنزل‏.

ويمكن استعادة ‎240 كيلووات من طاقة البطارية من خلال المحركات الكهربائية أثناء القيادة، فيما تسهم علبة الطاقة المتكاملة في تعزيز أداء سيارات مَكان الجديدة من خلال الحد من وزن السيارة والمساحة اللازمة لتخزين المكونات الكهربائية. وتتألف منظومة الشحن المبتكرة من ثلاثة مكونات تشمل شاحن التيار المتردد وأداة رفع درجة الحرارة ذات الجهد العالي ومحول الطاقة DC/DC. ويمكن لسيارة مَكان ‎4 أن تقطع مسافة ‎613 كيلومتراً قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية، فيما تصل المسافة التي يمكن أن تقطعها سيارة مَكان توربو قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية إلى ‎591 كيلومتراً (وفقاً لاختبار السيارات الخفيفة الموحد عالمياً)‏.

تصميمٌ رياضي وخطوط تشبه سيارات كوبيه

تتألق سيارتا مَكان الجديدتان بتصميم ديناميكي يوحي بالقوة بفضل الأبعاد الدقيقة وخطوط تصاميم بورشه المميزة. ويبلغ طول سيارة ‎SUV‎ الرياضية ‎4,784 مم وعرضها ‎1,938 مم وارتفاعها ‎1,622 مم. ويضفي غطاء المحرك المنخفض وجوانب السيارة بتصميمها الذي يوحي بالقوة مظهراً ديناميكياً على السيارة عندما تكون بحالة السكون.

وتم تجهيز سيارة مَكان الجديدة بعجلات قياس ‎22 بوصة وإطارات بتصميم متداخل. أما قاعدة العجلات التي يزيد طولها بـ ‎86 مم عن الطراز السابق (يبلغ طول قاعدة العجلات فيه ‎2,893 مم)، فتم تجهيزها بأجزاء معلقة قصيرة في الأمام والخلف. وتُجهّز السيارة بنوعين المصابيح الأمامية وتشمل مصابيح الإضاءة العلوية المسطحة المجهزة بأربعة مصابيح للإضاءة النهارية مدمجة في جوانب السيارة تُبرز عرض السيارة الكبير، فيما تم تثبيت المصابيح الأمامية الرئيسية بتقنية ‎matrix LED‎ كتجهيز اختياري أسفل مقدمة السيارة. ويتناغم خط السقف الذي تمتاز به بورشه مع النافذة الخلفية المسطحة وحواف الأبواب الجانبية المميزة غير المجهزة بإطار لتعزز التصميم الرياضي الأنيق للسيارة، فيما تضفي الخطوط الجانبية للسيارة المميزة مظهراً يوحي بالقوة على مؤخرة السيارة. وتم تثبيت شعار بورشه في وسط شريط الإضاءة ثلاثي الأبعاد‏.

مدى أكبر بفضل تجهيزات الديناميكية الهوائية النشطة والثابتة

تجمع بورشه بين الخصائص المميزة للعلامة التجارية وسمات الديناميكية الهوائية التي تسهم في زيادة المسافة التي يمكن أن تقطعها السيارة قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية. وبفضل تجهيزات الديناميكية الهوائية النشطة من بورشه والتي تعتمد على المكونات المتكيفة والثابتة، ومعامل السحب الذي يبلغ ‎0.25، توفر سيارة مَكان الجديدة تجربة قيادة سلسة، مع الحفاظ على المسافة التي يمكن أن تقطعها قبل الحاجة إعادة شحن البطارية والحد من استهلاك الطاقة. وتشمل هذه التجهيزات المشتت الخلفي المتكيف والقضبان النشطة لفتحات الهواء الأمامية والأغطية المرنة على الجزء السفلي المغلق بالكامل. وتسهم الفتحات الهوائية أسفل المصابيح الأمامية ومقدمة السيارة المنخفضة في تحسين تدفق الهواء، فيما يعزز التصميم الجانبي السلس ومشتت الهواء في مؤخرة السيارة من الكفاءة الديناميكية الهوائية‏.

صندوقا الأمتعة والمقصورة الرحبة

تركز سيارة مَكان ‎SUV‎ على الأداء حيث تم تجهيزها بوظائف عملية تجعل السيارة ملائمة للاستخدامات اليومية بالإضافة إلى التجهيزات فائقة الجودة والمقصورة الرحبة، حيث ساهم الاعتماد على منظومة الحركة الكهربائية في زيادة المساحة المخصصة للأمتعة في سيارة مَكان. ويصل حجم صندوق التخزين خلف المقعد الخلفي إلى ‎540 لتر وفقاً للطراز والتجهيزات. كما توفر السيارة صندوق أمتعة آخر أسفل غطاء المحرك يبلغ حجمه ‎84 لتر وبالتالي تزيد سعة التخزين في السيارة عن الطراز السابق بـ ‎127 لتر. ويمكن زيادة حجم صندوق الأمتعة الخلفي إلى ‎1,348 لتر من خلال طي مسند الظهر في المقعد الخلفي بالكامل، فيما تعزز قوة السحب القصوى التي تبلغ ‎2,000 كغ الوظائف العملية لسيارة مَكان الجديدة‏.

ويأتي مقعدا السائق والراكب الأمامي بارتفاع أقل بـ ‎28 ملليمتر عن الطراز السابق وفقاً لطراز السيارة وتجهيزاتها، فيما تم رفع المقاعد الخلفية بـ ‎15 ملليمتر وزيادة المساحة المخصصة للأقدام. وتمتاز المقصورة بتصميم بورشه المميز، كما تم تعزيز ركن القيادة بلوحة سوداء مدمجة. وبفضل لوحة التجهيزات المركزية المرتفعة، يشعر السائق بأنه يجلس في مكان منخفض للتركيز على الأداء. وتوفر النوافذ الكبيرة الإضاءة والتهوية للمقصورة التي تم تجهيزها بواجهات المستخدم الرقمية الحديثة وأزرار عادية للتحكم في فتحات الهواء ونظام تكييف الهواء. وتم دمج شريط ‎LED‎ المضيء مع الشريط التزييني بالتصميم الأنيق في ركن القيادة والأبواب، حيث يوفر إضاءة محيطية وإضاءة عند الاتصال. كما يوفر المعلومات والتنبيهات، مثل الإضاءة الترحيبية، وتنبيهات الشحن أو من خلال الاقتران بأنظمة مساعدة السائق. ويمكن تخصيص تجهيزات سيارة مَكان الجديدة إلى حد كبير‏.

وتركز بورشه على المواد الصديقة للبيئة في تصنيع سياراتها، حيث يتم استخدام نسبة من هذه المواد في أجزاء محددة من مقصورة سيارة مَكان الكهربائية بالكامل‏.

تجربة السائق: نظام الحوسبة والاتصال الفائق

تم تجهيز سيارة مَكان بالجيل الأحدث من شاشات العرض ونظام التشغيل الذي يوفر ثلاث شاشات بما فيها لوحة العدادات قياس ‎12,6 بوصة بتصميم منحني وشاشة العرض المركزية قياس ‎10,9 بوصة. ويمكن للراكب الأمامي عرض المعلومات أو تعديل إعدادات نظام المعلومات والترفيه من خلال الشاشة الاختيارية قياس ‎10,9 بوصة. كما توفر تجربة قيادة بورشه - للمرة الأولى - شاشة العرض على الزجاج الأمامي المجهزة بتقنية الواقع المعزز، حيث يتم عرض المكونات الافتراضية مثل إشارات التنقل وكأنها على أرض الواقع. ويتم عرض الصورة كما لو كانت على مسافة ‎10 أمتار بحيث تشبه شاشة عرض قياس ‎87 بوصة‏.

ويعتمد الجيل الجديد من نظام المعلومات والترفيه على نظام التشغيل ‎Android Automotive OS‎‏، فيما يرتقي نظام بورشه لإدارة الاتصالات الذي يأتي كتجهيز أساسي في سيارة مَكان الجديدة بأداء الحوسبة إلى مستوى جديد‏.

أول سيارة مَكان مجهزة بنظام توجيه المحور الخلفي ومخمدات ثنائية الصمامات

ركزت بورشه في تصميم سيارة مَكان على آليات القيادة التي تمتاز بها بورشه وتعزيز الشعور بالتحكم بالسيارة. وتم تجهيز سيارتا مَكان ‎4 ومَكان توربو بنظام الدفع الرباعي، حيث يتم التحكم بالمحركين الكهربائيين بنظام الطاقة الإلكترونية في الوقت الفعلي تقريباً. ويعمل نظام بورشه لإدارة السحب والذي يتم التحكم فيه إلكترونياً بسرعة أكبر بحوالي خمس مرات من نظام الدفع الرباعي التقليدي ويمكنه الاستجابة للانزلاق خلال ‎10 مللي ثانية. ويتم توزيع القوة التي يوفرها نظام الدفع الرباعي بالاعتماد على برنامج القيادة، فيما يسهم نظام بورشه لتوجيه العزم بلاس، الذي يتضمن القفل التفاضلي الإلكتروني على المحور الخلفي، في تعزيز قوة السحب وثبات القيادة والديناميكية الجانبية في سيارة مَكان توربو‏.

وتوفر طرازات مَكان التي يتم تجهيزها بنظام التعليق الهوائي، والذي يأتي كتجهيز أساسي في سيارة مَكان توربو، نظام بورشه للتحكم بالتعليق النشط. ويمكن تعزيز هذا النظام بالنوابض الفولاذية كتجهيز اختياري. وتم تجهيز نظام بورشه للتحكم بالتعليق النشط بمخدات ثنائية الصمامات، ما يزيد مدى التحكم بين الراحة والأداء الفائق بشكل كبير، ويجعل الاختلاف في الأداء أكثر وضوحاً عند تغيير برامج القيادة‏.

وتم تجهيز سيارة مَكان لأول مرة بنظام توجيه المحور الخلفي الاختياري بزاوية توجيه قصوى تبلغ خمس درجات، مما يجعل دائرة انعطاف السيارة بقطر ‎11,1 متر عند القيادة داخل المدينة وعند المناورة. كما يوفر نظام توجيه المحور الخلفي ثباتاً كبيراً للسيارة عند القيادة بسرعات عالية بفضل تناغمه مع نظام توجيه المحور الأمامي الدقيق الذي تمتاز به العلامة التجارية‏.

