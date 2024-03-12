الرياض: تعاقدت ماركة (شركة) ملابس سعودية (للزي التقليدي) مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأميركي، وقائد منتخب الأرجنتين، ليصبج وجهاً إعلانياً ودعائياً لها، وسط تساؤلات عن سبب اختيار النجم المتوج بمونديال قطر 2022.

ماركة الملابس السعودية نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي تفاصيل جلسة من الصور لميسي، وهو يرتدي زياً سعودياً، وسط تفاعل كبير مع النجم الأرجنتيني، وفي نفس الوقت وسط تساؤلات عن دوافع اختيار نجم عالمي لكي يصبح وجهاً دعائيا للزي المحلي التقليدي.

لماذا ميسي؟

سيكون على رأس مبررات اختيار ميسي، تمتعه بشعبية كبيرة في الأوساط الشبابية عربياً وبالطبع سعودياً منذ فترات تألقه مع فريق برشلونة، وكذلك فهو النجم المفضل للملايين من صغار السن، مما قد يسهم في الترويج لماركة الملابس السعودية محلياً.

كما أن ارتداء ميسي للزي الخليجي التقليدي في التتويج بمونديال قطر 2022، جعل الملايين حول العالم يهتمون بالزي الخليجي، وربما يكون ذلك بداية الترويج له عالمياً، ولو على نطاق التعرف على ثقافة وأزياء المنطقة العربية والخليجية.

يذكر أن ميسي منذ منتصف عام 2022، أصبح سفيراً سياحياً للمملكة العربية السعودية على المستوى العالمي، وكان هذا التعاقد مع النجم الأرجنتيني في إطار خطة السعودية الدعائية والترويجية لتقديم نفسها للعالم من جديد، خاصة ما يتعلق بالجانب السياحي والرياضي.



