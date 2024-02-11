ألغى المسؤولون الصينيون مباراتين وديتين في كرة القدم لمنتخب الأرجنتين، كان من المقرر إقامتهما في الصين آذار (مارس) المقبل، احتجاجا على غياب نجم الأرجنتين ليونيل ميسي، عن مباراة في هونغ كونغ مع فريقه الأميركي إنتر ميامي.

وكان من المقرر أن يلعب منتخب الأرجنتين، الفائز بكأس العالم مباراتين وديتين مع منتخب نيجيريا في مدينة هانغتشو، ومع ساحل العاج في بكين في آذار (مارس) المقبل.

وشعر المشجعون في الصين بالغضب عندما لم يلعب قائد الأرجنتين مع ناديه ضد فريق هونغ كونغ يوم الأحد، وظل على دكة البدلاء.

وقال ميسي، 36 عاما، إنه لا يستطيع اللعب بسبب إصابة في عضلة الفخذ.

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ومع ذلك، فإن عدم مشاركته أثارت انتقادات واسعة النطاق في الصين خاصة بعد مشاركته لمدة 30 دقيقة في مباراة بطوكيو، في آخر مباراة ودية لإنتر ميامي قبل بداية الموسم، يوم الأربعاء، أي بعد ثلاثة أيام من مباراة هونغ كونغ.

وقال اتحاد بكين لكرة القدم يوم السبت، إن "بكين لا تخطط في الوقت الراهن لتنظيم المباراة التي كان من المقرر أن يشارك فيها ليونيل ميسي".

وعندما ألغيت مباراة هانغتشو الجمعة، قال مكتبهم الرياضي: "بالنظر إلى الأسباب التي يعرفها الجميع، وبحسب السلطات المختصة، فإن شروط إقامة الحدث غير مستوفاة".

وسخر المشجعون في هونغ كونغ من ديفيد بيكهام، المالك المشارك لنادي إنتر ميامي، وهتفوا مطالبين باستعادة أموالهم بعد عدم نزول ميسي إلى أرض الملعب.

ووعد المنظمون برد حوالي 50 في المئة من قيمة التذاكر.