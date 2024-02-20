بوينس آيرس: عبر رئيس الأرجنتين، خافيير مايلي، عن إعجابه الشديد بقائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وأوضح أنه يرغب في لقاء نجم كرة القدم الذي فاز بكأس العالم في قطر عام 2022، وأهدى بلاده مجداً كروياً كان غائباً منذ تتويج جيل الراحل دييجو أرماندو مارادونا باللقب عام 1986.

واللافت في الأمر أن ميسي دخل في دائرة الاهتمام السياسي بقوة خلال الأيام الأخيرة سلباً، وإيجاباً، فقد أعلنت الصين عن غضبها من النجم من الأرجنتيني، بسبب عدم مشاركته في مباراة أقيمت في هونغ كونغ، فيما قام الرئيس الأرجنتيني بمدح ليو، ولم يشر من قريب أو بعيد بصورة مباشرة إلى أن ذلك في إطار دعمه له في مواجهة الغضب الصيني.

وقال الرئيس الأرجنتيني في حديث مع قناة (+LN) التلفزيونية: "ليونيل ميسي؟ إنه أفضل لاعب كرة قدم في كل العصور، بلا منازع. هناك عمل يسمى "ميسي مستحيل". إنه أفضل في جميع جوانب اللعبة، إنه وحش. أفضل ما في الأمر هو إنني كنت أقول ذلك من قبل".

ليو أهم أرجنتيني في العالم

وعبر عن رغبته في لقاء لاعب برشلونة السابق الذي يلعب حاليا في إنتر ميامي الأميركي. وقال: "لم أحظ بفرصة التحدث معه من قبل. أود ذلك، لابد أن الأمر سيكون مثيراً للاهتمام. سأتحدث مع أهم الأرجنتينيين في العالم. ربما أحظى بحظ جيد وأتمكن من التحدث مع ميسي".

وهذه ليست المرة الأولى التي يذكر فيها مايلي إعجابه بميسي، حيث اعترف بذلك في عام 2020، بعد وفاة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، برؤيته للبطل الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم عام 1986.

وقال: "كان مارادونا لاعب كرة قدم رائع ترك لنا لحظات لا تنسى، على الرغم من أنه في رأيي لم يكن الأفضل. في نفس الوقت، أعتقد أنه تعرض لانتقادات ظالمة، لأن ما فعله في حياته كان شأنه و حياته، وملكيته".

ولدى سؤاله من أحد معجبيه على منصة (X) عن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، رد بوضوح "بالنسبة لي، أفضل لاعب رأيته في حياتي هو ميسي".