إيلاف من العلا: كشفت وجهة العلا التراثية الفاخرة بالمملكة العربية السعودية عن مجموعة استثنائية من أنشطة المغامرات المشوقة والتجارب الثقافية الغنية وعروض الضيافة والرفاهية التي تقدمها وسط أجمل المناظر الطبيعية الخلابة، حيث تستعد العلا لاستقبال الزوار للاستمتاع بأنشطة الصيف المميزة وعروض عيد الأضحى الاستثنائية. وفيما يلي أفضل عشر تجارب لا ينبغي تفويتها أثناء زيارتك للعلا:



تجربة تأمّل النجوم في الغراميل

تجربة مميزة في منطقة الغراميل بليلها الحالِك مع ملايين النجوم المتلألئة في سمائها الساحرة، حيث يمكن تأمّل المشاهد الفلكية المُبهرة في سكون الطبيعة، بعيداً عن أضواء المدينة وضجيجها. يمكن للزوار الاستمتاع بجولة مشي قصيرة بين تشكيلات الغراميل الصخرية، ثم وجبة عشاء شهية على ضوء النيران مع جلسة يروي فيها مرشد مختص حكايات الأبراج والكواكب. الحجز يبدأ من 397 ريال سعودي للشخص الواحد.





سينما الجديدة

شاهد أفلامك المفضلة مجاناً (يتطلب الحجز المسبق) في سينما الجديدة والتي تُعتبر أول صالة لعرض الأفلام في الهواء الطلق على أرض العلا، وتستضيف نخبة من الأفلام السعودية القصيرة، وأعمال الرسوم المتحركة للأطفال، وروائع السينما العالمية التي تعكس أصالة التراث المحلي.

كما توفر السينما أيضاً مجموعة من ورش العمل التفاعلية (للحجز من هنا)، وتشكيلة متنوّعة من المأكولات الخفيفة والمشروبات.

للاطلاع على مواعيد الأفلام وورش العمل ولحجز مقعدك المجاني من هنا و هنا.





جولة الحياة البرية والطبيعة في الحِجر

جولة مخصصة لمدة ثلاث ساعات توفّر دخولاً خاصاً إلى محمية الحِجر، أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية، مع جولة ممتعة في سيارة دفع رباعي كلاسيكية وبوجود مرشد متخصص.



وتختلف هذه الزيارة عن جولة الحِجر لمشاهدة المعالم النبطية والمقابر المحفورة في الصخور، حيث سيستمتع الزوار في جولة الحياة البرية باستكشاف التكوينات الصخرية العجيبة في الحِجر والحياة البرية المتنوعة، بالاضافة إلى التعرف على الشواهد الأثرية للحضارات الإنسانية القديمة وتاريخ العلا الممتد لآلاف السنين. يبدأ الحجز من 150 ريال سعودي للشخص الواحد.



أرجوحة العلا العملاقة

تجربة استثنائية تتحدى شجاعة المغامرين مع أرجوحة العلا العملاقة، تتيح لهم القفز من حافة الجبل والتأرجح على ارتفاع 85 متراً. سيستكشف المشاركون مغامرة مميزة لاختبار شعور التحليق بالحبال المعلّقة في الهواء بين صخور الوادي الشاهقة والتأرجح مسافة يبلغ قطرها 70 متراً فوق أجمل المناطق الطبيعية. تكلفة التجربة 250 ريال سعودي.



تجارب الصحة في منتجع "اور هابيتاس"

يرحّب منتجع "اور هابيتاس" بضيوفه مع باقات إقامةٍ مميزة لتجربةٍ صيفيةٍ استثنائية؛ وتوفّر لهم عروضاً متنوعة تشمل باقات العلاجات الصحية التي تجمع بين أفضل التقنيات الحديثة والمنتجات العشبية القديمة. وتشمل باقة "اور هابيتاس" الصيفية لثلاث ليالي الإقامة في أحد فلل كانيون التي تتسع لشخصين مقابل 7500 ريال سعودي. وتتضمن الباقة فطوراً وعشاءً مجانياً، ورصيداً بقيمة 500 ريال سعودي لعلاجات منتجع الثريا الصحي، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة اليومية، ليستمتع الزوار بتجربة مستدامة ومميزة.



رحلات المناطيد

تتميز العلا بمساحاتٍ شاسعة غنية بالمناظر الطبيعية الخلابة والمواقع التاريخية، وتوفر لزوارها تجربة استثنائية للاستمتاع برؤية بانورامية فوق أرض الحضارات الساحرة برحلة المنطاد الجوي عند شروق الشمس، مع المشغل الرسمي للمناطيد في العلا "هيرو بالون فلايتس" ابتداءً من 995 ريال سعودي للشخص الواحد.



جولة الواحة والجولة المسائية في الجديدة وبلدة العلا القديمة

تجول واستكشف حي الجديدة للفنون، واستمتع بتجربة إبداعية غامرة ضمن معرض أثر الذي يُعد من أهم ركائز المشهد الإبداعي في المملكة العربية السعودية. يتميز المعرض باستضافة روائع الأعمال المبتكرة والفنون العربية بتوقيع فنانين مشهورين وأصحاب المواهب الصاعدة. يرحب المعرض بكافة الزوار مجاناً أيام الأحد والأربعاء والخميس من الساعة 11:00 إلى الساعة 19:00 وأيام الجمعة والسبت من الساعة 15:00 إلى الساعة 22:00.

يمكنك أيضاً التعرف على تاريخ البلدة القديمة، وهي تمثّل متاهة تضمّ أكثر من 900 منزل من الطوب الطيني تم بناؤها في القرن الثاني عشر على أقلّ تقدير، والتي تم اختيارها كإحدى أفضل القرى السياحية في العالم للعام 2022م من قبل منظمة السياحة العالمية. يمكن للزوار أيضاً تجربة زيارة الواحة والتجول بين مزارعها الورقاء والمزدانة بالنخيل.



استجم في مسابح منتجعات العلا

توفّر العلا لزوارها فرصة الاستمتاع بالصيف بعيداً عن ارتفاع درجات الحرارة في منتصف النهار بعددٍ من المسابح الفريدة، حيث يمكنهم قضاء وقتٍ مميز من الاسترخاء في منتجعات مدمجة مع طبيعة العلا الخلابة مثل منتجع "اور هابيتاس" ومنتجع "بانيان تري" وفندق دار طنطورة ذا هاوس، أو الاستمتاع بتجربة تتسم بالخصوصية في المسابح الخاصة بالفلل الموجودة في منتجع بانيان تري. كما يقدّم منتجع شادن وكلاود 7 ريزيدنس تجارب استرخاء في أحواض السباحة وسط المناظر الطبيعة. لمعرفة المزيد حول العروض الفندقية الصيفية اضغط هنا.



الهبوط من قمم الجبال

تجربة مشوّقة للهبوط من قمة الجبل والانغماس في تضاريس العلا المميزة. تبدأ المغامرة بجولة مشي لمدة 25 دقيقة نحو قمة أحد الجبال الصخرية، لتتيح الفرصة للضيوف باستكشاف المناظر الطبيعية الساحرة والتاريخ العريق للمنطقة.

بعد الوصول إلى القمة، يمكن للمغامرين التوجه نحو الأسفل مستخدمين الحبال على مسار شديد الانحدار بين أجمل التضاريس الطبيعية. يناسب هذا النشاط الرياضي هُواة تسلّق الجبال والمبتدئين الراغبين بخوض تجربة مشوقة. يمكن معرفة المزيد والحجز عن طريق الرابط.



ورش عمل للتصميم والفنون في مدرسة الديرة

يمكن لزوار العلا هذا الصيف استكشاف تجارب إبداعية في مدرسة الديرة، أول مركز للتصميم والفنون، حيث يمكنهم الاستمتاع بورشات عمل تفاعلية تتناول مختلف الفنون التقليدية والتقنيات والمهارات المنسية. تستقبل المدرسة الزوار للتسجيل في ورشات الفنون التقليدية مثل المجوهرات والتطريز والخزف، بما في ذلك الفنون المستوحاة من تاريخ العلا.



العلا: تراث طبيعي وإنساني

تبعد العلا 1100 كيلومتر عن الرياض في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتغطي مساحة 22,561 كيلومترًا مربعًا. تضم واحة خصبة وجبالاً من الحجر الرملي، ومواقع تراثية تعود إلى آلاف السنين. يُعد موقع "الحِجر" أول موقع تراث عالمي لليونسكو في المملكة، ويضم 111 مدفناً محفوظاً بشكل جيد.



وتتميز العلا بسهولة الوصول إليها عن طريق رحلات جوية مباشرة من دبي والدوحة والرياض وجدة والدمام، مما يجعلها الوجهة المثالية للزوار من المملكة ودول الخليج للاستمتاع بالصيف وإجازة عيد الأضحى في أجواء مثالية بعيدة عن الزحام وفي قلب الطبيعة النقية.

وتعدّ "الحِجْر" الموقع الأكثر شهرة في العُلا، وموقع التراث العالمي الأول لليونسكو في المملكة العربية السعودية. وهي مدينة قديمة تبلغ مساحتها 52 هكتاراً، وكانت المدينة الجنوبية الرئيسة للمملكة النبطية، وتضمّ 111 مدفناً محفوظاً بشكل جيّد، والعديد منها ذات واجهات متقنة مقطوعة من نتوءات الحجر الرملي المحيطة بالمستوطنة الحضرية المسوّرة.

وتشير الأبحاث الحالية أيضاً إلى أن الحِجر كانت البؤرة الاستيطانية الجنوبية للإمبراطورية الرومانية بعد أن غزا الرومان الأنباط في عام 106م.



بالإضافة إلى الحِجر، تُعَدّ العُلا أيضاً موطناً لدادان القديمة، عاصمة مملكتي دادان ولحيان، وتعدّ واحدة من أكثر مدن الألفية الأولى قبل الميلاد تطوراً في شبه الجزيرة العربية، وموقع جبل عكمة، والذي يَعد بمثابة مكتبة مفتوحة تضم مئات من النقوش والكتابات بعدة لغات مختلفة، وقد تم تسجيلها مؤخراً على قائمة اليونسكو لسجل ذاكرة العالم.



إضافة إلى بلدة العُلا القديمة، وهي تمثّل متاهة تضمّ أكثر من 900 منزل من الطوب اللّبن تم بناؤها في القرن الثاني عشر على أقلّ تقدير، والتي تم اختيارها كإحدى أفضل القرى السياحية في العالم للعام 2022 من قبل منظمة السياحة العالمية.