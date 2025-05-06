إيلاف من سان فرانسيسكو: هل تظن أن اختراق هاتفك يحتاج إلى عبقري في التكنولوجيا أو معدات تجسس؟ فكر مجددًا… نقرة واحدة على رابط مشبوه قد تفتح "منزلك الرقمي" دون أن تدري!

الأمر قد يبدأ برسالة "بريئة" على واتساب فيها رابط مغري. مجرد الضغط عليه، حتى لو لم تُكمل التصفح، قد يفتح للهاكرز نافذة خلفية صغيرة ينسون إغلاقها.

الخطوة الذكية التي لا يعرفها كثيرون:

فعّل ميزة "إعادة تعيين صلاحيات التطبيقات غير المستخدمة".

(في آيفون: الإعدادات > الخصوصية والأمان > التحليلات والتحسينات

وفي أندرويد: الإعدادات > التطبيقات > إدارة التطبيقات > اختر "إلغاء أذونات التطبيقات غير المستخدمة")

ما الفائدة؟

ببساطة، أي تطبيق مشبوه لا تستخدمه منذ فترة، ستُلغى صلاحياته تلقائياً (مثل الوصول للكاميرا أو الملفات). هذه الصلاحيات هي بوابة الهجوم التي يعتمد عليها كثير من المخترقين.

متى تطبّق هذه الخطوة؟

- كل بداية شهر: اجعلها عادة ثابتة.

- بعد تحميل أي تطبيق جديد من خارج المتجر.

- بعد استقبال روابط غريبة، حتى لو لم تفتحها.

ولكسر الرتابة:

فكر بهاتفك كمنزلك… هل تترك المفتاح في الباب حتى لو خرجت؟ بالضبط. هذه الميزة تعني ببساطة أنك “تسحب المفتاح من الباب” بعد كل استخدام.