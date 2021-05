تسببت “خريطة الإسلام السياسي” التي كشفت عنها وزيرة الاندماج سوزان راب، قبل يومين، في غضب واسع لدى المسلمين في البلاد وأيضاً لدى حزب الخضر، الشريك في الائتلاف الحاكم الذي رفض ربطه بالخطوة.

إيلاف من برلين: تتصاعد المخاوف في النمسا من أن يتحول المسلمون فيها إلى أقلية “موصومة” في بلد ما زال يعيش حتى اليوم تحت وطأة ذكريات معاملته للأقلية اليهودية التي “وُصمت” بعد وصول النازيين إلى الحكم في ألمانيا، ما أدى لاحقاً إلى المحارق التي ما زالت ذكرياتها تطارد النمساويين والألمان.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، تسببت “خريطة الإسلام السياسي” التي كشفت عنها وزيرة الاندماج سوزان راب، قبل يومين، في غضب واسع لدى المسلمين في البلاد وأيضاً لدى حزب الخضر، الشريك في الائتلاف الحاكم الذي رفض ربطه بالخطوة.

وكانت راب قد كشفت عن خريطة تتضمن أسماء 623 مسجداً ومؤسسة مسلمة في النمسا، تتضمن معلومات وخلفيات عن كل مؤسسة وارتباطاتها ووضعها القانوني، وتفاصيل حول موقعها وأرقام الاتصال وغيرها. وتضمنت الخريطة دعوة عامة “للكشف” عن معلومات حول أشخاص أو جمعيات مسلمة في النمسا.

- Today the Austrian government has published a map in which more than 600 Muslim organizations in the country are blacklisted.

-The mapping of all Muslim organizations as usual suspects and potential criminals is absolutely unacceptable and irresponsible. pic.twitter.com/8I5bNC4DJr