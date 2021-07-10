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إيلاف من بيروت: غرد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان، هي الأكبر منذ سنوات، إذ ضبط الجيس الإسرائيلي 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر.

وقال أدرعي على تويتر السبت إن استطلاعات الجيش الإسرائيلي "رصدت الليلة الماضية مشتبهاً فيهم ينقلون حقائب من لبنان إلى إسرائيل في منطقة قرية الغجر، وذلك من خلال وسائل علنية وخفية في المنطقة".

#عاجل إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع #لبنان: ضبط 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر حيث رصدت استطلاعات جيش الدفاع الليلة الماضية مشتبه فيهم ينقلون حقائب من لبنان الى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة قرية الغجر وذلك من خلال وسائل علنية وخفية في المنطقة. pic.twitter.com/ZQA4cRjdvf — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 10, 2021

أضاف: "الجيش الإسرائيلي يفحص إمكانية تقديم حزب الله مساندة لمحاولة التهريب ويحقق بتعاون مع الشرطة هوية من المتورطين فيها:، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل نشاطاته في مواجهة محاولات تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود اللبنانية.

وختم قائلًا إنه تم كشف النقاب الأسبوع الماضي عن تورط مسؤول في حزب الله شغل منصب مستشار أمني سابق لأمين عام حزب الله حسن نصرالله في عمليات تهريب مخدرات وسلاح عبر الحدود مع إسرائيل.