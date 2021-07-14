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واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها ستسمح لإيران باستخدام أموال مجمدة لتسديد ديونها المستحقة لكوريا الجنوبية واليابان، ويأتي ذلك في ظل استمرار المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي العام 2015 والذي سمح برفع العقوبات القاسية عن طهران قبل أن تعيد واشنطن فرضها لاحقا.

شركات أجنبية

ووفق العقوبات السارية، يمكن أن تتعرض الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران لعقوبات شديدة من السلطات الأميركية، خصوصا إذا كانت لها مصالح في الولايات المتحدة أو تستخدم حسابات مصرفية في إيران.

لكن وزارة الخارجية الأميركية قالت إن الشركات اليابانية والكورية الجنوبية يمكن أن تتلقى مدفوعات من الحسابات المصرفية التي تستهدفها السلطات الأميركية مقابل المنتجات التي تم تصديرها قبل أن تعيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تشديد نظام العقوبات عام 2019.

وأوضح متحدث باسم الوزارة أن الإجراء "لا يسمح بتحويل الأموال إلى إيران".

ولكوريا الجنوبية وبدرجة أقل اليابان مليارات الدولارات المجمدة في إيران بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب.