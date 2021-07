واشنطن: ضرب زلزال قوته 8,2 درجات شبه جزيرة ألاسكا الأربعاء، وفقًا للمعهد الأميركي للجيوفيزياء ما دفع السلطات الأميركية إلى إصدار تحذير من خطر وقوع تسونامي.

ووقع الزلزال عند الساعة 22,15 الأربعاء (06,15 ت غ الخميس)على بعد 91 كلم جنوب شرق مدينة بيريفيل بحسب المعهد الأميركي. والتحذير من التسونامي يتعلّق بالساحل الجنوبي للولاية وكذلك شبه جزيرة آلاسكا.

وحذر نظام الإنذار من المد البحري في الولايات المتحدة في بيان، من احتمال حدوث "موجات تسونامي خطيرة" على طول بعض السواحل.

وسمعت صفارات الإنذار بتسونامي في كودياك الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها ستة آلاف نسمة قبالة سواحل ألاسكا.

وتقع بيريفيل على بعد 800 كيلومتر من أنكوراج كبرى مدن ألاسكا.



#Kodiak #Alaska as of 10 minutes ago... sirens and evacuations #earthquake #tsunami pic.twitter.com/BfdjAzqGcj