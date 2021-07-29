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واشنطن: ضرب زلزال قوته 8,2 درجات شبه جزيرة ألاسكا الأربعاء، وفقًا للمعهد الأميركي للجيوفيزياء ما دفع السلطات الأميركية إلى إصدار تحذير من خطر وقوع تسونامي.

ووقع الزلزال عند الساعة 22,15 الأربعاء (06,15 ت غ الخميس)على بعد 91 كلم جنوب شرق مدينة بيريفيل بحسب المعهد الأميركي. والتحذير من التسونامي يتعلّق بالساحل الجنوبي للولاية وكذلك شبه جزيرة آلاسكا.

وحذر نظام الإنذار من المد البحري في الولايات المتحدة في بيان، من احتمال حدوث "موجات تسونامي خطيرة" على طول بعض السواحل.

وسمعت صفارات الإنذار بتسونامي في كودياك الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها ستة آلاف نسمة قبالة سواحل ألاسكا.

وتقع بيريفيل على بعد 800 كيلومتر من أنكوراج كبرى مدن ألاسكا.





تحذيرات

وظهر في تسجيلات فيديو وضعها سكان وصحافيون من الجزيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، سكان يبتعدون عن الشواطئ بينما تسمع صفارات الإنذار.

وأطلق تحذير من تسونامي في تشرين الأول/اكتوبر 2020 بعد زلزال بلغت شدته 7,5 درجات قبالة سواحل هذه الولاية الأميركية لكن لم ترصد أمواج كبيرة. ولم يسفر الزلزال حينذاك عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة في منطقة معزولة للغاية وقليلة السكان.

وتقع ألاسكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة التقاء صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني قويّ. وتمتد هذه المنطقة من خليج آلاسكا إلى شبه جزيرة كامتشاتكا.

وفي 27 آذار/مارس 1964، ضرب منطقة أنكوراج زلزال بلغت قوّته 9,2 درجات، الأعنف على الإطلاق الذي يسجّل في الولايات المتحدة والعالم بأسره.

واستمرّ الزلزال يومها دقائق عدّة وتسبّب بتسونامي مدمّر اجتاح الساحل الغربي الأميركي بطوله، ممّا أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصاً.