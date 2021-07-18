قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



طهران: ضرب زلزال بقوة 5,7 درجات على مقياس ريختر محافظة فارس في جنوب إيران الأحد، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.

ووقع الزلزال على عمق 11 كيلومترا وحدد مركزه قرب بلدة خشت قرابة الساعة السابعة مساء (14,30 ت غ). وتبع ذلك ترددات أضعف، وفقا لمركز رصد الزلازل في إيران.

وقدّرت الهيئة الأميركية للمسح الجيولوجي قوة الزلزال في البداية بـ 5,4 درجات.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بعد نحو ساعتين من الزلزال.

تأهب

وقال رئيس إدارة الأزمات في محافظة فارس رحيم أزادي للتلفزيون الرسمي إن فرق إنقاذ أرسلت إلى المنطقة ووضعت المستشفيات في حال تأهب.

وتقع إيران فوق العديد من الصفائح التكتونية الرئيسية وهي عرضة لنشاط زلزالي متكرر.

وعام 2003، ضرب زلزال بلغت قوته 6,6 درجات مدينة بام القديمة وقتل ما لا يقل عن 31 ألف شخص.

والزلزال الأقوى في إيران بلغت قوته 7,4 درجات ووقع عام 1990 وأودى ب40 ألف شخص في شمال البلاد وأصاب 300 ألف وشرد نصف مليون.