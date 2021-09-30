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إيلاف من بيروت: لم يكن هناك فشل استراتيجي للقوة الأميركية في أفغانستان. الآن هدف واشنطن هو وضع كل شيء على عاتق الروس.

نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن موقع "جيوبوليتيكا" الكرواتي قوله إن "الوجود الأميركي في أفغانستان خلق استقرارًا متوقعًا في المنطقة، وكان ذلك جيدًا لروسيا والصين - التباطؤ في أفغانستان لم يكن حربهما، والآن التركيز على الفوضى". هذا هو هدف "الفشل" الواضح في أفغانستان. من الواضح أن وراء التراجع والكابوس المتعمد للمرحلة الأخيرة يكمن بداية مرحلة جديدة من الهجوم الجيوسياسي الإقليمي والعالمي للولايات المتحدة.

دمقرطة الشرق الأوسط

بحسب "سبوتنيك"، كانت "دمقرطة" الشرق الأوسط فقط هي التي كانت بمثابة الأساس الأيديولوجي للتدخل السياسي والاستخباراتي والعسكري للولايات المتحدة وأوروبا في المنطقة ، بل إنه فشل في الواقع في أفغانستان. كانت "دمقرطة" الشرق الأوسط هذه بمثابة الأساس الأيديولوجي للتدخل السياسي والاستخباراتي والعسكري للولايات المتحدة وأوروبا في المنطقة، وغطت المصالح الاقتصادية والجيوسياسية للولايات المتحدة.

الآن ، من أجل التستر على هذه المصالح ، يجب عليهم البحث عن دوافع جديدة ومبررات سياسية جديدة. الفشل الظاهر سيكون مبررا للانتقام من الذل وعودة "القوة الأمريكية" إلى أجزاء مختلفة من العالم بأشكال مختلفة.

لا شك في أن الحروب التي لا تنتهي مع الإرهابيين، وكذلك الحروب الأهلية التي تسببها الهجمات الخارجية والاشتباكات بين القوى الإقليمية، سيتم تنظيمها ودعمها. منذ ما يقرب من عشر سنوات، وصف سلمان رافي شيخ، محلل العلاقات الدولية والجغرافيا السياسية الباكستانية، كل هذا بتفصيل كبير.

وتوقع أن "الحروب التي اندلعت في أفغانستان على مدى العقود الثلاثة الماضية وفي المنطقة بشكل عام لن تجلب السلام لأنها أججت الفوضى وعدم الاستقرار".

الآن قرر السياسيون الأمريكيون حرق النفط في أفغانستان وآسيا الوسطى. باختصار ، الهدف هو اتهام الروس بكل المشاكل المتعلقة بداعش والقاعدة وطالبان (المنظمات المحظورة في روسيا) وغيرها من المنظمات الإرهابية الإسلامية.

إن التطرف الإسلامي ، الذي استخدمه الأمريكيون منذ عقود كأداة لهجماتهم الجيوسياسية في العالم الإسلامي ، يقوم بعمله القذر في العراق وسوريا وليبيا وإلى حد ما في إفريقيا ، وهو الآن في ساحة المعركة. آسيا الوسطى.

ضربة لطاجيكستان

الأحداث في المنطقة لا يسعها إلا أن تقلق روسيا. في يوليو ، سيطرت طالبان تدريجياً على المعابر الحدودية في شمال أفغانستان. أصبحت العصابات الطاجيكية والأوزبكية أكثر نشاطًا مع ظهور طالبان على الحدود.

وبحسب شبكة الأخبار النرويجية، تنازلت طالبان عن السيطرة على جزء كبير من الحدود مع طاجيكستان لمجموعة من الإسلاميين الطاجيكيين. وردا على ذلك ، نشرت روسيا قوات في آسيا الوسطى وأجرت تدريبات على الحدود الأفغانية بمشاركة وحدات روسية وطاجيكية وأوزبكية. كما تعمل روسيا على توسيع قاعدتها العسكرية في طاجيكستان ، حيث يتمركز أكثر من 6000 جندي روسي، وفقًا لـ "سبوتنيك".

تشكل دول آسيا الوسطى بالطبع خط الدفاع الأول لروسيا ضد التطرف الإسلامي. هذه هي الدول التي ستكون أول من يتعرض لهجوم من قبل المتطرفين. إذا سقط ، فسيفتح الطريق أمام المناطق الجنوبية من الاتحاد الروسي التي يقطنها مسلمون ، وسيتم اتهامه بدعم الإرهاب إذا تمكن من التخلص من المتطرفين الإسلاميين بوسائل مختلطة ، بما في ذلك الدبلوماسية السرية. هذا نوع من الفخ ، وعلى أي حال ، يتعين على روسيا الآن أن تحول انتباهها من أوروبا وأوكرانيا إلى بؤرة التوتر الجديدة في آسيا.

سيحاول الإرهاب الإسلامي إثارة صراع واسع النطاق في المناطق الصينية التي يعيش فيها المسلمون. في هذه الحالة ، ستستخدم الصين بالتأكيد خدمات باكستان ، التي تعتمد دبلوماسيًا وعسكريًا على بكين في الصراع مع الهند.

باكستان في خطر

لكن من يستطيع أن يضمن أن باكستان ستقاوم القوى المتنامية للإرهاب الإسلامي؟ وتسيطر المخابرات الباكستانية على استخباراتها العسكرية والمدنية تحت التأثير القوي لحركة طالبان.

إضافة إلى ذلك ، تسمح الحدود المثقبة بين باكستان وأفغانستان للمتطرفين بالتسلل إلى المناطق الجبلية في باكستان ومن هناك عبر البلاد. هل ستتمكن وكالة الاستخبارات الباكستانية والجيش الباكستاني من احتوائهم؟

على أي حال ، بمرور الوقت ، تقترب جميع الفصائل المتطرفة في أفغانستان من بعضها البعض. بالطبع ، من الممكن حدوث صراعات دموية بينهما. لكن لديهم هدفًا جيوستراتيجيًا مشتركًا - انتشار التطرف الإسلامي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقوقاز وروسيا ، ثم في أوروبا. مع كل يوم يمر في أفغانستان ، تتزايد قواتهم المشتركة وأصبح من الأسهل عليهم العمل خارج أفغانستان.

روسيا ، حسب ردة فعل ممثليها الرسميين ، تدرك جيدًا ما يحدث بالفعل واتخذت موقفًا دفاعيًا.

الولايات المتحدة واثقة من أنها تسيطر على هجوم جديد من قبل المتطرفين الإسلاميين. لكن يمكن أن ينخدع بقسوة. كما كان الحال في العراق وليبيا وسوريا في ذلك الوقت ، نجحوا في التلاعب بالقوى الغربية نفسها من خلال المحاولات الأميركية والغربية للتلاعب بهم.

وإلى أن قام الأمريكيون والأوروبيون بتفكيك الدول العربية العلمانية ، لم يكن المتطرفون أقوياء ولم يوسعوا نفوذهم في مثل هذه المنطقة الكبيرة.

في عام 1945 ، عند عودته من مؤتمر الحلفاء في يالطا ، وافق الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت سرًا على شراكة استراتيجية مع الملك ومؤسس المملكة العربية السعودية ، ابن سعود ، على قناة السويس عندما عاد من مؤتمر الحلفاء في يالطا.

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، وخاصة منذ الخمسينيات من القرن الماضي ، استخدم الأمريكيون والأوروبيون الإسلاميين المتطرفين للإطاحة بالأنظمة غير الطبيعية. نتيجة لذلك ، يزدهر التطرف الآن في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وحول العالم.

بلا دور

على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت هدفًا للهجمات الإرهابية، إلا أن الأراضي الأميركية ليس لها أي دور تلعبه في الاستراتيجية العالمية للمتطرفين. لقد واجهت أوروبا، التي تدعم بشكل لا لبس فيه سياسة أميركا في مغازلة الإسلاميين، أحداثًا تتجاوز الهجمات الإرهابية.

الأندلس أو إسبانيا أو البوسنة والهرسك، على سبيل المثال، تم تحديدها منذ فترة طويلة على خرائط الدولة الإسلامية. أوروبا، التي واجهت مؤخراً موجة من المهاجرين، تواجه موجة أخرى تملأ أوروبا بالميليشيات، وموقف أوروبا مذهل بكل بساطة.

لذلك لم يكن هناك فشل استراتيجي في أفغانستان. فقط التحول في الشرق الأوسط في استراتيجية التدخل الكبرى لليبراليين قد انتهى وبدأت مرحلة جديدة. هدفها هو دفع مجموعة من الإسلاميين إلى آسيا الوسطى وإلى الحدود الجنوبية لروسيا ، فضلاً عن الضغط على الصين. لكن بالنسبة للكثيرين ، خاصة في أوروبا ، قد يصبح مغازلة هذه القوى من أجل مصالحهم الخاصة في الصراع الصيني الروسي مصدر قلق قريبًا. وهكذا فإن أفغانستان ليست هزيمة للقوى الغربية بل هي انتصار المتطرفين الإسلاميين.