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باريس: تظاهر أكثر من ألفي شخص الأحد في باريس للتنديد بترشّح اليميني المتطرف إريك زمور للرئاسة الفرنسية وبخطابه "العنصري".

ووفق الشرطة شارك في التظاهرة التي اعتبرت السلطات أنها "تنطوي على مخاطر" 2200 شخص، فيما أعلن المنظّمون أنها ضمّت عشرة آلاف شخص. وأوقفت الشرطة شخصين.

والأحد احتشد نحو 13 ألف شخص في الضاحية الباريسية فيلبينت تأييدا لزمور الذي أعلن قبل خمسة أيام ترشّحه للرئاسة.

وكشف السبت عن شعار حملته الانتخابية "المستحيل ليس فرنسيًا"، وهو شعار منسوب لنابوليون.

وانتشر عناصر أمن على اطراف مكان التجمّع فيما تزايدت التوترات بين عشرات المعارضين لزمور الذين كانوا يحاولون الوصول إلى "حديقة المعارض" وعناصر الشرطة الذين حاولوا إبعادهم.

وكان زمور قد أعلن ترشّحه في تسجيل مصور نشر على يوتيوب تضمن تحذيرات كثيرة من المهاجرين وتعهّدات بإعادة الهيبة إلى فرنسا على الساحة الدولية.