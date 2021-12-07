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إيلاف من دبي: قالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إن كويكباً "يحتمل أن يكون خطراً" يتجه نحو الأرض، وسيقتحم مدارها الأسبوع المقبل، بحسب موقع "الشرق" الإخباري. فالكويكب "4660 نيريوس" الذي تم اكتشافه في عام 1982، هو بحجم برج إيفل، ويبلغ ارتفاعه 330 متراً، وله شكل بيضاوي، ويتوقع العلماء أن يصل خلال الأسبوع المقبل لمسافة 2.5 مليون ميل من الأرض.

توقعت "ناسا" أن يكون الكويكب في أقرب نقطة له من الأرض خلال 20 عاماً، في 11 ديسمبر المقبل.

وتبعد الأرض عن الكويكب نحو عشرة أضعاف المسافة التي تفصلها عن القمر، ويعد قريباً من الأرض بـ"المعايير الكونية"، وتعتبر إدارة الفضاء الأميركية "ناسا" أن الجسم القريب من الأرض، كويكب أو مذنب، يقع في نطاق 30 مليون ميل تقريباً من مدار الأرض.

وكان "4660 نيريوس" هدفاً مقترحاً لمهمة فضائية مرات عدة، نظراً لشكله البيضاوي وحجمه ومساره المداري حول الشمس، ما يجعله كويكباً "مثالياً لزيارته"، وحتى عام 2009 اعتبره الباحثون مرشحاً لاستضافة مهمة.

ووفق تقديرات "استيرانك"، قاعدة بيانات تراقب أكثر من 60 ألف كويكب، فإن قيمة الكويكب "نيريوس" تصل إلى 4.71 مليار دولار، ما يجعلها "من أكثر الكويكبات فعالية من حيث التكلفة للاستفادة من الموارد المعدنية"، إذ يُعتقد أن الكويكب يحتوي على ما يساوي المليارات من النيكل والحديد والكوبالت، بحسب "الشرق".