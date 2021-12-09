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تتنحى أنغيلا ميركل عن منصب الاستشارية (رئاسة الوزراء) الألمانية يوم الأربعاء بعد 16 عاما في السلطة، لتنهي مسيرة سياسية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود.

إنها مسيرة مهنية موثقة بالصور في كل منعطف: من زيارة الصيادين خلال حملاتها الأولى، إلى المحادثات في البيت الأبيض، وكل شيء بينهما.

هنا قمنا بتجميع عدد قليل من آلاف الصور التي التُقطت للمرأة التي كانت على رأس ألمانيا لسنوات عديدة.

AFP ديسمبر/ كانون الأول 2021: أتاح العرض العسكري للألمان فرصة لتوديع مستشارتهم منذ فترة طويلة والتي تتمتع بشعبية، فيما تستعد لتسليم السلطة إلى حكومة جديدة

AFP صيف 1989: ميركل (في أقصى اليمين) مع مالغورزاتا جيزيورسكا وزوجها المستقبلي يواخيم زاور في فصل جامعي صيفي للكيمياء في بولندا

Getty Images نوفمبر/ تشرين الثاني 1990: بحلول العام التالي، كانت ميركل تخوض حملتها الانتخابية في أول انتخابات فيدرالية ألمانية أُجريت منذ إعادة توحيد البلاد

Getty Images يناير/ كانون الثاني 1994: عُينت ميركل وزيرة للبيئة. وهي تسعى في الصورة ما يبدو لإظهار كيفية إعادة تدوير ورق التغليف

Getty Images مارس/ آذار 1995: ميركل تضحك مع زميلها الوزير هورست سيهوفر خلال اجتماع لمجلس الوزراء

Getty Images مارس/ آذار 2000: اختيرت ميركل لقيادة حزب الديمقراطيين المسيحيين من يمين الوسط في عام 2000

Getty Images يوليو/ تموز 2005: بعد خمس سنوات، عادت إلى الحملة الانتخابية (في الصورة)، ما أدى إلى انتخابها كأول مستشارة في ألمانيا

AFP يونيو/ حزيران 2007: على الرغم من كونه القرن الـ 21، لا يزال الرجال يسيطرون على السياسة، لذا كانت ميركل، تظهر هنا مع رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، غالبا الوجه النسائي الوحيد

Getty Images يناير/ كانون الثاني 2007: قلة من القادة يفهمون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مثل أنغيلا ميركل. كان بوتين يدرك أيضا أنها اشتهرت بخوفها من الكلاب لكنه نفى محاولة ترهيبها

Reuters نيسان/ أبريل 2009: أصبحت ميركل رمزا للتقشف المالي في السنوات التي أعقبت الانهيار المالي

Getty Images أبريل/ نيسان 2011: هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، وميركل في برلين

Getty Images يونيو/ حزيران 2015: ميركل مع الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما، بعد جلسة قمة مجموعة السبع في جنوب ألمانيا. "لقد كنت شريكة موثوقة طوال فترة رئاستي، لفترة أطول من أي زعيم عالمي"، قال لها الرئيس الأمريكي بعد عام

AFP سبتمبر/ أيلول 2015: أدى قرار المستشارة بفتح حدود ألمانيا أمام اللاجئين في عام 2015 إلى انقسام البلاد. في الصورة: لاجئون يشقون طريقهم عبر المجر

Getty Images أبريل/ نيسان 2018: وضعتها قضية اللاجئين أيضا في مسار تصادمي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

Getty Images يونيو/ حزيران 2018: لم تكن الهجرة هي القضية الوحيدة التي سيتصادمان بشأنها. كانت كوريا الشمالية وإيران والتجارة أيضا مثيرة للجدل وأدت إلى لحظات مثل هذه في قمة السبع في كندا