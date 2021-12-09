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تتنحى أنغيلا ميركل عن منصب الاستشارية (رئاسة الوزراء) الألمانية يوم الأربعاء بعد 16 عاما في السلطة، لتنهي مسيرة سياسية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود.
إنها مسيرة مهنية موثقة بالصور في كل منعطف: من زيارة الصيادين خلال حملاتها الأولى، إلى المحادثات في البيت الأبيض، وكل شيء بينهما.
هنا قمنا بتجميع عدد قليل من آلاف الصور التي التُقطت للمرأة التي كانت على رأس ألمانيا لسنوات عديدة.
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