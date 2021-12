مايفيلد (الولايات المتحدة): قضى 83 شخصا على الأقل في خمس ولايات في وسط الولايات المتحدة وجنوبها السبت بسبب أعاصير وعواصف اعتبر الرئيس جو بايدن أنها "مأساة تفوق التصور".

وأحصي سبعون قتيلا في ولاية كنتاكي وحدها. وقال حاكم كنتاكي إندي بيشير "كنا شبه متأكدين من أننا سنخسر أكثر من خمسين (من سكان الولاية). وأنا متأكد راهنا أن هذا العدد يتجاوز سبعين، وقد يتجاوز مئة بحلول نهاية اليوم".

وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مباني دمرتها العاصفة فيما تناثرت قضبان حديد ملتوية وأشجار مقتلعة وحجارة في الشوارع تاركة وراءها واجهات منازل مدمرة.

ولحقت أضرار بالعديد من مقاطعات كنتاكي جراء الإعصار الأقوى على الإطلاق، والرياح المرافقة التي تجاوزت سرعتها 300 كيلومتر.

Multiple people trapped after Amazon warehouse in #Edwardsville, #Illinois, partially collapses during storm.



Reports of injuries and possible deaths (not confirmed yet)



🎥@journalismjenna pic.twitter.com/FDXKVWk9Wv