قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



Wilmington (الولايات المتحدة): قال الرئيس الأميركي جو بايدن السبت إن الأعاصير التي ضربت أجزاء من الولايات المتحدة هي على الارجح "من أكبر موجات الأعاصير في تاريخنا".

وأضاف في تعليقات تلفزيونية "انها مأساة. ولا زلنا حتى الآن لا نعرف عدد الخسائر في الأرواح والنطاق الكامل للأضرار"، متعهدا بارسال مساعدات فدرالية الى الولايات التي تسببت العواصف فيها بأضرار.

ولفت بايدن الى أن التغير المناخي يجعل الطقس "أكثر حدة"، موضحا "لا استطيع التحدث في هذا الوقت عن التأثير الخاص على هذه العواصف بالتحديد".

وأضاف "لكن الحقيقة هي أننا جميعا نعلم بأن كل شيء يكون أكثر حدة عندما يكون المناخ دافئا، كل شيء"، متابعا "والواضح أن لهذا بعض التأثير هنا ولكن ليس بامكاني أن أعطيكم قراءة حول مقدار ذلك".

وقضى 78 شخصا على الاقل في خمس ولايات اميركية في وسط وجنوب البلاد السبت بسبب أعاصير وعواصف وصفها بايدن بأنها "مأساة تفوق التصور".