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ظهر التوتر جليًا خلال المحادثات الإسرائيلية في واشنطن هذا الأسبوع بعد فترة قصيرة من العلاقات القوية بين الحكومة الإسرائيلية الجديدة والحكومة الأميركية الجديدة.

إيلاف من بيروت: اندلعت الخلافات طويلة الأمد حول كيفية التعامل مع البرنامج النووي الإيراني بين إدارة بايدن وإسرائيل، حيث غادر مسؤولان إسرائيليان كبيران واشنطن هذا الأسبوع قلقين من أن التزام الأميركيين استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 سيؤدي إلى اتفاق معيب يسمح لطهران بالإسراع في برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

كانت التوترات واضحة طوال الأسبوع، حيث سعت إدارة بايدن إلى جذب إسرائيل إلى جبهة موحدة حول كيفية التعامل مع إيران خلال العام المقبل. وفي محاولة لسد الفجوة، أعلن المسؤولون الأميركيون هذا الأسبوع أنه قبل شهرين، طلب بايدن من مستشاره للأمن القومي، جيك سوليفان، مراجعة خطة البنتاغون المعدلة لاتخاذ إجراء عسكري إذا انهار الجهد الدبلوماسي. كما أوضح مسؤولو الإدارة الجهود الجديدة لتشديد العقوبات على إيران بدلاً من تخفيفها.

قال مسؤولون في الإدارة إن تركيز بايدن على الخيارات العسكرية والعقوبات كان محاولة لإبلاغ طهران بأن صبر الولايات المتحدة بدأ ينفد من التباطؤ الإيراني في المفاوضات النووية في فيينا. قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين الأسبوع الماضي إن الحكومة الإيرانية الجديدة "لا تبدو جادة بشأن القيام بما هو ضروري للعودة إلى الامتثال" للاتفاق النووي لعام 2015.

لكن الخط الأكثر صرامة كان يهدف أيضًا إلى تهدئة المسؤولين الإسرائيليين المحبطين. على الرغم من أنهم لن ينتقدوا الرئيس الأميركي علنًا بالطريقة التي فعلها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو أثناء إدارة أوباما، يجادل المسؤولون الإسرائيليون في جلسات خاصة بأن الإيرانيين يطورون برنامجهم النووي بينما يراهنون على أن الولايات المتحدة حريصة على تقليص الالتزامات الأميركية في الشرق الأوسط، ولن تتخلى عن محادثات فيينا من أجل عمل أكثر قوة.

إلى واشنطن

يستند هذا إلى مناقشات مع أكثر من عشرة من المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة مسائل دبلوماسية حساسة وتقييمات استخباراتية سرية.

بعد مكالمة هاتفية متوترة مع بلينكين قبل 10 أيام، أرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وزير دفاعه بيني غانتس والرئيس الجديد للموساد ديفيد بارنيا إلى واشنطن هذا الأسبوع، مسلحين بمعلومات استخبارية جديدة عن الإيرانيين وتخصيب اليورانيوم. على الرغم من الكلام الأميركي الأكثر صرامة، غادر المسؤولون الإسرائيليون قلقين من استمرار التواصل الدبلوماسي مع إيران.

الخلاف حول إيران هو مجرد واحدة من عدة قضايا تزعج علاقة بايدن بينيت. بدأ الزوجان على أساس قوي: تحدث بايدن مع بينيت في غضون ساعات بعد تولي الزعيم الإسرائيلي منصبه في يونيو - في إشارة إلى الدعم بالنظر إلى أن بايدن استغرق أسابيع بعد تنصيبه للتحدث مباشرة مع نتنياهو.

لكن منذ ذلك الحين اشتبكت الحكومتان حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة إعادة فتح القنصلية الأميركية للفلسطينيين في القدس، والتي أغلقها الرئيس دونالد ج.ترامب. يقول السيد بينيت إن مثل هذه الخطوة ستقوض سيادة إسرائيل في عاصمتها.

هناك أيضًا خلافات حول الخطط الإسرائيلية لتوسيع مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة، وحول قرار إدارة بايدن بإدراج شركتي تجسس إسرائيليتين في القائمة السوداء، تزعم الولايات المتحدة أن الحكومات الاستبدادية استخدمت منتجاتهما لاختراق هواتف المعارضين والنشطاء الحقوقيين.

الخلاف الأساسي

لكن في قلب التوترات بين إسرائيل والولايات المتحدة يكمن الخلاف الأساسي حول كيفية إيقاف البرنامج الإيراني. إنها ليست حجة جديدة: حارب الحليفان بشدة بشأن اتفاقية 2015، التي عارضتها إسرائيل ووقعها الرئيس باراك أوباما. في الآونة الأخيرة، اختلفا حول الحكمة من التخريب الإسرائيلي للمنشآت الإيرانية، والذي تعتقد حكومة السيد بينيت أنه أدى إلى انتكاسة للبرنامج، والذي يجادل البعض في الولايات المتحدة بأنه يشجع الإيرانيين على إعادة بناء منشآت التخصيب النووي بمزيد من الكفاءة.، معدات حديثة.

كان المسؤولون الإسرائيليون سعداء بالترحيب الحار الذي قدمه البيت الأبيض لبينيت. أشادت إدارة بايدن بحكومته كونها أكثر شفافية معها مما كان نتنياهو. في الواقع، تشاور الإسرائيليون مع الأميركيين قبل شن هجومين سريين ضد إيران، واحد في سبتمبر ضد قاعدة صواريخ وآخر في يونيو ضد مصنع إيراني لبناء أجهزة طرد مركزي، وفقًا لمطلعين على الإجراءات.

لكن المكالمة بين بينيت وبلينكين الأسبوع الماضي كانت مثيرة للجدل، حيث تبنى الجانبان آراء مختلفة للغاية حول قيمة اتفاق متجدد للتحقق من طموحات طهران النووية. وتركت المكالمة المسؤولين في البلدين محبطين، بحسب مسؤولين من البلدين.

خلال المكالمة الهاتفية، قال بينيت إن إيران تحاول ابتزاز الولايات المتحدة من خلال زيادة نسبة التخصيب، وفقًا لمسؤول مطلع على تفاصيل المكالمة. وأضاف بينيت أنه لا يوجد مسؤول أميركي أو إسرائيلي يريد أن يكون الشخص الذي يعلن أن إيران وصلت إلى تخصيب نووي نووي، لكن المخاوف من أن إيران مسلحة نوويًا لا ينبغي أن تؤدي إلى الاستسلام للمطالب الإيرانية أو التوقيع على اتفاق متهور.

مخاوف في غير محلها

يعتقد بعض المسؤولين الأميركيين أن هذه المخاوف بشأن التنازلات في غير محلها. وشكا مسؤولون إسرائيليون من أن الولايات المتحدة تدرس عرض اتفاق مؤقت مع طهران يلغي بعض العقوبات مقابل تجميد بعض أنشطتها النووية. لكن المسؤولين الأميركيين يقولون إن مثل هذا العرض لا يتم النظر فيه بشكل نشط، على الأقل في الوقت الحالي، بسبب عدم رغبة إيران في المشاركة.

لم يطمئن المسؤولون الإسرائيليون. يتزايد قلقهم من أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع طهران ثم تسعى بعد ذلك إلى منع أجهزة المخابرات الإسرائيلية من تنفيذ هجمات تخريبية سرية. يقول القادة الإسرائيليون إنهم يريدون ضمانة من إدارة بايدن بأن واشنطن لن تسعى إلى كبح حملتهم التخريبية، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

لا تزال الخلافات حول التقييمات الاستخباراتية حول المخزون النووي الإيراني ودراية صناعة القنابل صغيرة نسبيًا، وتركز في الغالب على المدة التي سيستغرقها الإيرانيون لإنتاج سلاح إذا حصلوا على وقود نووي كافٍ. لكن الهوة حول معنى تلك التقييمات واسعة. يعتقد المسؤولون الأميركيون أنه طالما أن إيران لم تتحرك لتطوير قنبلة فليس لديها برنامج عسكري نووي، حيث أوقفت البرنامج الحالي بعد عام 2003. ومن ناحية أخرى، يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن إيران واصلت جهودًا سرية بناء قنبلة منذ عام 2003.

آثار استراتيجية

يعتقد بعض المسؤولين الإسرائيليين أن حملتهم التخريبية لها آثار استراتيجية ويمكن أن تكون أحد الأسباب التي دفعت الإيرانيين، مهما كان ذلك مؤقتًا، إلى العودة إلى فيينا. وقال مسؤول استخباراتي إسرائيلي كبير إن عمليات التخريب تسببت في حالة من جنون العظمة لدى قيادة الحكومة الإيرانية . وقال المسؤول إن العمليات دفعت طهران إلى إعادة التفكير فيما إذا كان ينبغي لها تسريع مشروعها النووي.

لكن حتى المؤيدين الأميركيين للنهج الإسرائيلي يقولون إنه أقرب إلى "جز العشب"، وهي خطوة ضرورية لإبقاء إيران تحت السيطرة ولكنها ليست خطوة ستوقف بالكامل أبحاث طهران النووية. وفي اجتماعات هذا الأسبوع، حاول المسؤولون الإسرائيليون إقناع واشنطن بعدم العمل نحو اتفاق دبلوماسي وتشديد العقوبات بدلاً من ذلك. لكن المسؤولين الإسرائيليين يقولون إنهم يخشون أن تقوم الولايات المتحدة بإجراء اتصالات سرية عبر القنوات الخلفية مع إيران، وأن جولة جديدة من المحادثات في فيينا ستؤدي في النهاية إلى توقيع اتفاق.

أثار وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية، أخيراً مخاوف بشأن الانشطة النووية الايرانية. وقال إن الإيرانيين "يتباطأون" في المفاوضات لأنهم "يحرزون تقدمًا مطردًا في برنامجهم النووي، لا سيما التخصيب حتى 60 في المئة". هذا هو أقرب ما توصل إليه الإيرانيون على الإطلاق للوقود المستخدم في صنع القنابل، والذي يتم تعريفه عادةً على أنه نقاوة بنسبة 90 في المئة. لكن بيرنز أضاف أن الولايات المتحدة ما زالت تعتقد أن إيران لم تتخذ قرارًا بتسليح برنامجها النووي.