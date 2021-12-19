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إيلاف من لندن: توصلت دراسة بريطانية إلى أن متغير أوميكرون قد يكون أقل كفاءة في مهاجمة الرئتين من المتغيرات السابقة لفيروس كورونا.

وخلصت دراسة معهد كامبريدج للمناعة العلاجية والأمراض المعدية إلى أن الطفرات في بروتين ارتفاع الفيروس، مما يجعله قادرًا على تجنب الأجسام المضادة، قد يقلل أيضًا من كيفية تكاثره في الرئتين ويسبب مرضًا شديدًا.

وذكر ملخص الدراسة أن "هذه الملاحظات تسلط الضوء على أن أوميكرون قد اكتسب خصائص التهرب المناعي بينما يضر بالخصائص المرتبطة بالتكاثر والإمراض".

وقال رئيس فريق الدراسة رافي غوبتا، عضو المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ وأستاذ علم الأحياء الدقيقة السريرية في جامعة كامبريدج، إنه لا تزال هناك تحديات على الرغم من النتائج التي تبدو إيجابية.

وكتب تغريدة على تويتر قال فيها: "ماذا يعني كل هذا؟ يمكن أن ترتبط العدوى الفعالة لخلايا الرئة بخطورة مرض الرئة. غالبًا ما تُرى الخلايا المخلوية أو الخلايا المندمجة في أنسجة الجهاز التنفسي التي تؤخذ بعد مرض شديد. كانت دلتا مؤثرة جدًا في كليهما، على عكس أوميكرون. ورغم ذلك هناك حاجة إلى مزيد من العمل".

أكثر مراوغة

وأضاف: "باختصار، يشير هذا العمل إلى أن Omicron يبدو أنه أصبح أكثر مراوغة للمناعة، لكن الخصائص المرتبطة بتطور المرض - قد - تضعف إلى حد ما. ومع ذلك، فإن النمو الكبير لأوميكرون يمثل تحديًا كبيرًا للصحة العامة."

إذ ذاك، أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة في نهاية هذا الأسبوع أن هناك 10059 حالة مؤكدة إضافية لمتغير أوميكرون تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

تأتي هذه النتائج بعد أن حذرت المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (سيج) من أنه "من شبه المؤكد أن هناك الآن مئات الآلاف من الإصابات الجديدة بأوميكرون يوميًا" في إنكلترا.

أثار هذا تكهنات بأنه يمكن فرض قيود وبائية أكثر صرامة بعد عيد الميلاد.

حدث كبير

كان عمدة لندن صادق خان أعلن عن وقوع حادث كبير أمس السبت، بسبب الزيادة "المقلقة للغاية" في عدد الحالات في أنحاء العاصمة.

كما أعرب عن مخاوفه من تغيب الموظفين في الخدمات العامة الحاسمة بما في ذلك الهيئة العامة للخدمات الوطنية الصحية NHS وخدمة الإطفاء والشرطة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

قال خان: "إن الزيادة في حالات متغير أوميكرون في جميع أنحاء عاصمتنا مقلقة للغاية، لذلك نعلن مرة أخرى عن وقوع حادث كبير بسبب تهديد كورونا لمدينتنا.

أضاف: "سرعان ما أصبح البديل أوميكرون هو السائد، مع زيادة الحالات بسرعة وعدد المرضى في مستشفياتنا بسبب كورونا في الارتفاع مرة أخرى."