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إيلاف من لندن: أجّل رئيس الوزراء بوريس جونسون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اتخاذ قرار بشأن فرض قيود جديدة على فيروس كورونا.

وتركز الاجتماع الحكومي الطارئ على ما إذا كانت هناك حاجة إلى تدابير إضافية لإبطاء انتشار متغير ـوميكرون Omicron، حيث طالب نواب حزب المحافظين الغاضبين رئيس الوزراء بإبلاغ الأمة إذا كان بإمكان الناس المضي قدمًا في خططهم الخاصة بعيد الميلاد.

قواعد اضافية



وورد أن القرار النهائي لم يتم اتخاذه في الاجتماع مما يعني أنه من غير المرجح الآن أن يتم فرض المزيد من القيود قبل عيد الميلاد.

وكان رئيس الوزراء وعد بأن أعضاء البرلمان سيصوتون على أي قواعد إضافية لكن البرلمان الآن في عطلة واستدعاء مجلس العموم، وعقد مناقشة ثم التصويت سيستغرق ما يقدر بـ 48 ساعة.

وبالتالي، فإن الإعلان عن قيود في أي وقت متأخر عن اليوم من شأنه أن يعرض الأشخاص لخطر إخبارهم باتباع القواعد الجديدة بعد أن يسافروا بالفعل لرؤية العائلة في عيد الميلاد.

وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة (التايمز) أن السيد جونسون ومجلس الوزراء أخروا اتخاذ القرار لأنهم لم يكونوا مقتنعين بعد بأن بيانات أوميكرون Omicron الأخيرة تبرر الإعلان عن قيود جديدة.

ومع ذلك، قالت الصحيفة إن الحكومة قد تختار فرض الإغلاق لمدة أسبوعين في إنكلترا بعد عيد الميلاد، ومن المحتمل أن يبدأ في 28 ديسمبر.

خيارات



وكان أفيد يوم السبت الماضي أن مسؤولي الحكومة وضعوا لوائح من شأنها أن تعيد فعليًا فرض "الخطوة 2" من خارطة طريق خروج إغلاق رئيس الوزراء لمدة أسبوعين.

وهذا يعني فرض حظر على التنشئة الاجتماعية في الأماكن المغلقة وعودة قاعدة الستة للتجمعات في الهواء الطلق. سيتم حظر الحانات والحانات والمطاعم من خدمة الناس في الداخل.

وكانت (بي بي سي) قالت إن هناك ثلاثة خيارات مطروحة على الطاولة، تتراوح من الأقل إلى الأعلى، وتم الإبلاغ عن أن الخيارات تتضمن إغلاقا آخر، أو حظر تجول في الحانة في الساعة 8 مساءً

وارتفعت الحالات المؤكدة للسلالة الأسرع انتشارًا (أوميكرون) بأكثر من 12000 في المملكة المتحدة، وتجاوزت الحالات في لندن وحدها 10000، وفقًا لأحدث البيانات يوم الأحد.

إغلاقٌ وطني



وعلى صلة، يعتقد ما يقرب من ثلثي البريطانيين أن إغلاقًا وطنيًا جديدًا لـ COVID من المحتمل العام المقبل، وفقًا لشركة أبحاث السوق العالمية. ووجدت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة إبسوس موري Ipsos MORI أيضًا أن 62 ٪ من الأشخاص يتوقعون رؤية نوع جديد من كورونا مقاوم تمامًا للقاحات.

ويعتقد الربع فقط (24٪) أنه سيتم رفع قيود كورونا بشكل دائم في عام 2022 بينما لا يوافق 7 من كل 10. وكانت تمت مقابلة ما مجموعه 2100 من سكان المملكة المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و75 عامًا عبر الإنترنت كعينة تمثيلية للاستطلاع.

إصابات كورونا



وإلى ذلك، سجلت المملكة المتحدة 91743 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 44 حالة وفاة في غضون 28 يومًا من اختبار كوفيد الإيجابي.

ومقارنة، تبين أن عدد الحالات أعلى مما كان عليه يوم الأحد، عندما تم تسجيل 82886 حالة، لكنه أقل من الرقم القياسي المسجل يوم الجمعة 93045 حالة.

وكانت هناك زيادة حادة في حالات كورونا، مدفوعة بمتغير أوميكرون Omicron الجديد، مع بعض الدعوات للحكومة للذهاب إلى أبعد من تدابير الخطة ب المعمول بها حاليًا.



وحتى الآن، حصل ما يقرب من 90٪ من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر في المملكة المتحدة على جرعة اللقاح الأولى، وحوالي 82٪ حصلوا على جرعة ثانية و50٪ حصلوا على جرعة معززة.

