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إيلاف من لندن: أظهرت الأرقام الرسمية أنه تم تسجيل 218.724 حالة إصابة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة مرتبطة بكورونا في المملكة المتحدة.

تم نشر الأرقام على مستوى المملكة المتحدة بعد عطلة البنوك التي صادفت يوم أمس الإثنين، عندما أصدرت إنكلترا فقط أرقامًا لكل من الوفيات والحالات.

يأتي ذلك في الوقت الذي حصل فيه 141،825 شخصًا على حقنة معززة، ليصل العدد الإجمالي إلى 34363،986، وفقًا لأحدث الأرقام.

وتلقى 19158 شخصا آخر جرعة أولى ، ليصل المجموع إلى 51820652. وتلقى 29295 شخصا آخر جرعة ثانية - ليصل المجموع إلى 47482.789.

وتم نشر البيانات الحكومية بعد أن أعلنت عدة مستشفيات عن وقوع حوادث خطيرة، حيث دعت الممرضات إلى مزيد من القيود "دون تأخير".

رسالة

وفي رسالة إلى وزير الصحة ساجيد جاويد، قالت الكلية الملكية للتمريض (RCN) إن هيئة الخدمات الوطنية الصحية NHS قد "لا تتحمل" المستوى الحالي من حالات الغياب حيث دعت إلى "نهج أكثر حذرًا" تجاه قيود كورونا في إنكلترا.

كما شكك اتحاد الممرضين، الذي يضم أكثر من 465000 عضو، في الاختلافات "المربكة والمقلقة" في إجراءات فيروس كورونا في دول المملكة المتحدة المختلفة الأربع إنكلترا، اسكوتلندا، ويلز وأيرلندا الشمالية.

وقالت الكلية إن هناك "مخاوف كبيرة" بشأن خطط التوظيف الخاصة بـ "مراكز زيادة العندليب" الجديدة ، والتي ستعتني بالأشخاص الذين ليسوا بصحة جيدة بما يكفي للعودة إلى منازلهم ولكنهم يحتاجون إلى الحد الأدنى من الإشراف أثناء تعافيهم من كورونا.

وقالت الكلية الملكية للتمريض: "إنه أمر محير ومثير للقلق أن حكومات المملكة المتحدة المختلفة قد وضعت قواعدها ولوائحها المختلفة فيما يتعلق بإدارة الوباء".

وحثت الوزراء على تقديم "نهج أكثر حذرًا لإنجلترا دون مزيد من التأخير" ، قائلة إن هذا مدعومًا "بمستويات عالية من غياب الموظفين بسبب كورونا".

اتحاد الممرضين

إلى ذلك، قال اتحاد الممرضين إن غيابات موظفي هيئة الصحة الوكنية NHS في إنكلترا بسبب فيروس كورونا تضاعف في الأسبوعين حتى غداة يوم عيد الميلاد.

وأضاف أن "نظام الرعاية الصحية في إنكلترا، الذي يضم بالفعل عشرات الآلاف من المهنيين، لا يمكنه تحمل الخسائر الحالية".

قال كريس هوبسون ، الرئيس التنفيذي لمقدمي خدمات هيئة الصحة الوطنية NHS، التي تمثل الصناديق الصحية، لشبكة سكاي نيوز أن ما يقرب من ستة مستشفيات أعلنت عن حوادث خطيرة في الأيام الخمسة الماضية.

وقال إن الغياب له "تأثير هائل" على هيئة الخدمات الصحية الوطنية، التي "تكافح حقًا في بعض الأماكن" بسبب ارتفاع الطلب على الخدمات ونقص الموظفين.

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