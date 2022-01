واشنطن: اتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن سلفه دونالد ترامب الخميس بمحاولة منع الانتقال السلمي للسلطة في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، بعدما خسر الانتخابات الرئاسية.

وقال بايدن في خطاب في الذكرى السنوية الأولى للهجوم على مقر الكونغرس "للمرة الأولى في تاريخنا، لم يخسر رئيس انتخابات فقط، بل حاول منع الانتقال السلمي للسلطة بينما انتهكت عصابة عنيفة حرمة الكابيتول". وأضاف "لم تكن تلك مجموعة من السياح. كان تمرّدا مسلّحا".

ويرفض بايدن أن "يصبح العنف السياسي هو القاعدة" في الولايات المتحدة، حسب فقرات تم بثها مسبقا من خطاب سيلقيه الخميس في ذكرى مرور سنة على هجوم أنصار دونالد ترامب على مبنى الكابيتول.

ويحذر بايدن في خطابه من أنه "علينا أن نقرر اليوم أي أمة سنكون. هل سنكون أمة تقبل أن يصبح العنف السياسي هو القاعدة؟ هل سنكون أمة تسمح لمسؤولين رسميين محازبين أن يطيحوا بالرغبة التي عبر عنها الشعب بشكل قانوني؟ هل سنكون أمة لا تعيش في ضوء الحقيقة إنما في ظل الكذب؟"

ويضيف الرئيس الأميركي في الخطاب بحسب المقتطفات التي نشرها البيت الأبيض "لا يمكننا تحمل أن نصبح أمة من هذا النوع" وذلك بعد سنة على قيام آلاف من أنصار دونالد ترامب باقتحام الكابيتول في محاولة لمنع الكونغرس من المصادقة على انتخاب بايدن.

Last year, for the first time in our history, a president who just lost an election tried to prevent the peaceful transfer of power as a violent mob breached the Capitol.



But they failed.



And on this day of remembrance we must make sure that such an attack never happens again.