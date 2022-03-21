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لندن: ارتفع سعر برميل خام برنت، المرجعي في أوروبا ونفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من 5% الاثنين مدفوعاً بتوقف المفاوضات في أوكرانيا وتجدد التوتر في الشرق الأوسط.

وقرابة الساعة 13,55 ت غ (14,55 بتوقيت باريس)ارتفع سعر برميل برنت بحر الشمال بنسبة 6,11 % إلى 114,52 دولارا، وارتفع سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 5,52 % إلى 110,48 دولارات.

وكانت أوكرانيا رفضت ليل الأحد الاثنين إنذارا أخيرا وجهته لها روسيا من أجل استسلام مدينة ماريوبول المحاصرة فيما أوقع قصف جديد على كييف ثمانية قتلى على الأقل وألحق دمارا بمحيط مركز تجاري في العاصمة.

ويعزى ارتفاع أسعار النفط أيضا إلى صدور التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية والذي تخوّف من حدوث "صدمة" في إمدادات النفط العالمية، بعد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.